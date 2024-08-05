海爾集團旗下保險代理服務提供商眾淼控股（1471）明日掛牌，輝立及富途今日暗盤收報均為7.22元，高招股價7元3.14%。每手500股，不計手續費，一手帳面賺110元。
輝立暗盤開報7.2元，較招股價高2.9%。高見7.79元，低見7.1元。成交43.4萬股，涉資318萬元。
富途暗盤開報7.16元，高招股價2.3%。高見7.65元，低見7元。成交14.05萬股，涉資103萬元。
公司擬全球發售3530萬股H股，香港公開發售佔一成。每手500股計，一手入場費5151.44元。眾淼引入兩名基石投資者包括洪泰及Reynold Lemkins，共認購4623.4萬元公司股份。公司截至今年4月底止4個月純利為1506.7萬元人民幣，按年增8.1%。
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