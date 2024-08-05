整體毛利率由去年上半年的37.3%升至今年上半年的39.2%，上升主要由於高折射率鏡片及多功能鏡片銷售增加所致。

公司指今年上半年收入及利潤增加主要由於國際及國内業務有序拓展，高附加值產品銷售穩定提升；及自動化生產線改造有效提升了生產效率和勞動效率，並降低了生產成本。於今年上半年，公司亦錄得匯兌差額收益。於今年上半年，公司三個生產基地的生產總量達1.04億件，按年增加21.4%。

有關未來計劃，公司指其全資附屬公司ASAHI LITE (THAILAND) CO.,LTD.近日與ASIA INDUSTRIALESTATE CO., LTD.簽署一項土地購買協議，計劃以代價約1.96億泰銖，約合3900萬元購入泰國的一塊土地之土地所有權。相關代價將以公司內部資金支付。公司計劃將該地塊用於建設生產基地及相應配套設施，主要用於建造高端折射率樹脂鏡片和半成品模塊的自動化生產線，配套倉庫、物流及銷售等各環節。

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