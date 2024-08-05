清盤人以公司名義根據其在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。 該等禁制令於2024年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展至將丁玉梅加入其中。

與該訴訟有關的令狀以及香港禁制令此前受高等法院發出的保密令約束，該等保密令已於2024年8月2日解除。

該訴訟的法律程序正在持續進行中，目前對成功申索的可能性及公司最終可能收回的金額存在不確定性。清盤人將根據上市規則的規定，適時刊發關於以上事宜的進一步公告。

中國恒大股份自今年1月29日(星期一)上午10時18分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。