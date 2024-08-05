已被頒令清盤的中國恒大（3333）公布，於今年3月22日，清盤人以公司名義在高等法院針對三名被吿展開法律訴訟，被告包括恒大創辦人、前主席許家印、恒大前副主席兼行政總裁夏海鈞及公司前首席財務官潘大榮，該訴訟逐步發展至加入其餘四名被告，即許家印的配偶或前配偶丁玉梅，以及三間與許家印及丁玉梅有關聯的實體，中國恒大尋求向七名被吿收回公司根據其聲稱為誤報的2017年度至 2020 年度止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金共約 60 億美元。
清盤人以公司名義根據其在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。 該等禁制令於2024年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展至將丁玉梅加入其中。
與該訴訟有關的令狀以及香港禁制令此前受高等法院發出的保密令約束，該等保密令已於2024年8月2日解除。
該訴訟的法律程序正在持續進行中，目前對成功申索的可能性及公司最終可能收回的金額存在不確定性。清盤人將根據上市規則的規定，適時刊發關於以上事宜的進一步公告。
中國恒大股份自今年1月29日(星期一)上午10時18分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。