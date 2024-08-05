當局去年6月展開為期3個月的公開諮詢，建議將接受存款公司併入第二級別（即有限制牌照銀行）及設下5年過渡期，並按現行對有限制牌照銀行所訂立的要求，遵守最低資本（1億元）及最低存款額（50萬元）的規定。

金管局表示，考慮過收到的意見後，將對諮詢文件的建議提出若干新的關鍵事項，以簡化過渡並盡量減少對接受存款公司現有客戶的影響。具體安排包括，金管局擬採納一項安排，即現有接受存款公司於5年過渡期結束前，向金管局證明其已滿足有限制牌照銀行的最低資本要求後，將會被轉為有限制牌照銀行，而無需提交新的牌照申請。

另外，升級為有限制牌照銀行的接受存款公司可以繼續持有、續期或展期其於升級前接受及未到期的存款，直至5年過渡期結束，惟有關存款需符合現時接受存款公司10萬元存款額和3個月期限的要求。

金管局總裁余偉文表示，很高興見到銀行三級制度簡化為二級的建議得到回應者的廣泛支持。當局已經詳細考慮收集所得的意見，並且適當地採納有關意見。金管局會就過渡事宜向接受存款公司提供指引。發出總結文件後，金管局將與相關各方合作，準備擬議法例修訂以推行有關建議。