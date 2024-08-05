moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局發表銀行三級制諮詢總結 回應者廣泛支持簡化為二級制

金管局昨發表有關銀行三級制的公眾諮詢總結（下稱總結文件），總共收到7份意見書，來自銀行業、專業團體及相關組織，而回應者廣泛支持將銀行三級制度簡化為二級的建議。

當局去年6月展開為期3個月的公開諮詢，建議將接受存款公司併入第二級別（即有限制牌照銀行）及設下5年過渡期，並按現行對有限制牌照銀行所訂立的要求，遵守最低資本（1億元）及最低存款額（50萬元）的規定。

金管局表示，考慮過收到的意見後，將對諮詢文件的建議提出若干新的關鍵事項，以簡化過渡並盡量減少對接受存款公司現有客戶的影響。具體安排包括，金管局擬採納一項安排，即現有接受存款公司於5年過渡期結束前，向金管局證明其已滿足有限制牌照銀行的最低資本要求後，將會被轉為有限制牌照銀行，而無需提交新的牌照申請。

另外，升級為有限制牌照銀行的接受存款公司可以繼續持有、續期或展期其於升級前接受及未到期的存款，直至5年過渡期結束，惟有關存款需符合現時接受存款公司10萬元存款額和3個月期限的要求。

金管局總裁余偉文表示，很高興見到銀行三級制度簡化為二級的建議得到回應者的廣泛支持。當局已經詳細考慮收集所得的意見，並且適當地採納有關意見。金管局會就過渡事宜向接受存款公司提供指引。發出總結文件後，金管局將與相關各方合作，準備擬議法例修訂以推行有關建議。