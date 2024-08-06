隔夜美股繼續重挫，摩根大通交易部門預計美股正在接近逢低買入的戰術性機會。美國供應管理協會(ISM)服務業指數升至51.4，略高於預期，顯示服務業在7月份恢復擴張，擺脫四年來最嚴重的萎縮，這可能有助於緩解衰退恐慌，美股跌幅因而收窄。三藩市聯儲行長Daly表示，就業市場正在放緩，但不會跌落懸崖。

匯豐表示，股票周期模型表明市場現在處於「拋售」模式，這種情况通常會持續一個月，標普500指數平均下跌10%。高盛機構經紀部門數據顯示，對冲基金拋售美股的力度為六周來最大，繼續減持個股淨多頭，增持ETF空頭的速度創一年來最快。

科技股隔晚重挫，彭博社「七巨頭」指數一度創下2015年以來最大跌幅，英偉達和蘋果等紛紛下跌，其後收復部分失地。另外，美國聯邦法官裁定谷歌非法壟斷搜索引擎市場，谷歌母公司Alphabet股價周一收市大跌近4.5%。

道瓊斯工業平均指數收跌1033點，跌幅2.61%，報38703點。標普500指數收跌160點，跌幅3%，報5186點。納斯達克綜合指數收跌576點，或3.44%，報16200點。

道指成份股全跌，聯合健康跌3.37%，報569.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累130點，而3M跌0.5%，報124.61元，拖累道指4.13點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報209.27元，跌4.81%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報159.25元，跌4.44%，亞馬遜(美：AMZN)收市報161.02元，跌4.09%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報475.73元，跌2.54%，英偉達(美：NVDA)收市報100.45元，跌6.35%，微軟(美：MSFT)收市報395.15元，跌3.26%，Tesla (美：TSLA)收市報198.88元，跌4.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.17%，報487點。德國DAX指數收跌1.83%，報17339點；法國CAC 40指數跌1.42%，報7148點；英國富時100指數收跌2.04%，報8008點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.26%，報5373點。

美國2年期債息曾跌最多5.93%，低見3.6498厘，是2023年4月5日3.642厘後最低。其後，曾升最多1.62%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.49%，高見3.9427厘，是8月2日4.1523厘後最高。

美國10年期債息先跌後升，最終再轉微跌。曾跌最多3.3%，低見3.6653厘，是2023年6月7日3.6544厘後最低。其後，曾升最多1.04%，是7月19日後最大升幅，當日升幅為1.06%，高見3.8297厘，是8月2日3.9722厘後最高。收市報3.7884厘，跌0.05%，是2023年7月19日後收市新低，當日報3.7483厘。連跌8日，累計跌0.4954厘，對上一次連跌8日是2019年8月6日。

美2年期10年期債息曾一度扭轉「倒掛」情況，重回正常，錄得1.475基點的正數差距，是2022年7月5日3.655基點後最高。其後重回「倒」，低見13.883基點，是8月2日20.289基點後最闊。收市報13.588基點，是8月1日後收市最闊，當日報17.629基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至153.343基點，是2月1日155.02基點後最闊。收市報142.746基點，是2月1日後收市最闊，當日報149.172基點。連跌8日，累計跌39.481點，對上一次連跌8日是2020年2月24日。

金龍指數曾升最多0.63%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.87%。高見5393.46點，是8月1日5620.87點後最高。收市報5373.21點，是8月1日後收市新高，當日報5460.09點。收報5373.21點，升0.25%

道指曾跌最多3.12%，是2022年9月13日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。低見38499.27點，是6月17日38431.95點後最低。收市報38703.27點，是6月14日後收市新低，當日報38589.16點。收報38703.27點，跌2.6%。連跌3日，累計跌2139.52點，對上一次連跌3日是6月13日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月13日。

標指曾跌最多4.25%，是2022年9月13日後最大跌幅，當日跌幅為4.6%。低見5119.26點，是5月3日5101.22點後最低。收市報5186.33點，是5月6日後收市新低，當日報5180.74點。收報5186.33點，跌3%。連跌3日，累計跌335.97點，對上一次連跌3日是7月25日。

納指曾跌最多6.36%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為8.84%。低見15708.54點，是5月2日15604.73點後最低。收市報16200.08點，是5月3日後收市新低，當日報16156.33點。收報16200.08點，跌3.43%。連跌3日，累計跌1399.32點，對上一次連跌3日是7月25日。

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