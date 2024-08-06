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港股ADR升97點 夜期高水83點 眾淼上市 創科、九倉置業等業績

美股向下，港股ADR升97點或0.58%，報16796點，即月恒指夜期升39點，報16781點，夜期高水83點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.32%，折合報355.65元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，折合報74.95元；美團（3690）升3.26%，折合報107.18元；匯控（0005）跌2.13%，折合報62.96元；建行（0939）跌0.43%，折合報5.31元。

道期現升0.646%；標期現升1%；納期現升1.41%。日本東證指數現升8.26%；韓國KOSPI指數現升4.92%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.32%。

VIX指數隔晚升64.89%或15.18點，報38.57點。

紐油現升1.91%或1.4美元，報74.34美元；布油現升1.71%或1.31美元，報77.61美元；金價現升0.25%或6.21美元，報2417美元；LME 銅期貨隔晚跌1.84%或167美元，報8888.5美元。比特幣現升2.64%或1439.74美元，報55834.99美元；美國10年期債息現升1.19%或0.0451厘，報3.8335厘。

今日焦點股份可留意：

眾淼（1471）上市，定價7元。

多間公司最快今日公布業績，包括，置富產業信託（0778）、福耀玻璃（3606）、自然美（0157）、創科實業（0669）、九龍倉置業（1997）、越秀交通基建（1052）

上海康耐特光學科技（2276）上半年多賺32%，中期息0.12元人幣。

玖源化工（0827）發盈警，料上半年虧損擴大至1.3億人幣。

OSL集團（0863）委任崔崧為行政總裁。

TOM集團（2383）中期虧損擴大至1.5億元。

珩灣科技（1523）半年多賺五成，中期息每股派10.83仙。

雍禾醫療（2279）預期虧損收窄至不多於1.5億元人民幣。

鄭家純再增持周大福（1929）

盈利時（6838）料上半年盈利跌67%。

心動公司（2400）發盈喜，料上半年收入按年增，24.4%至27.2%。

永安（0289）料上半年轉蝕2.4億，百貨業務虧損2700萬。

盛諾集團（1418）料上半年溢利不低於7000萬元。

 

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