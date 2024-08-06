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恒指高開162點 科指升1.5% 眾淼上市跌1.7%

恒指今早高開162點或0.98%，報16861點，大市成交金額13億元；國指今早高開63點或1.08%，報5939點。恒生科技指數開市報3392點，升1.58%。上升股份比例為12.92%，下跌為2.05%，無升跌為85.01%。

藍籌63隻升，7隻下跌，12隻無升跌。阿里健康（0241）升2.48%，報3.3元，是升幅最大的藍籌，，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報74.7元，升3.32%；跌幅最大的是百度（9888）開市報81.05元，無升跌。

恒指續低於10天線(17073.33點)。科指續低於10天線(3434.75點)。

眾淼（1471）上市，定價7元。開市報6.88元，跌1.71%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）無成交，報3.76元。福耀玻璃（3606）開市報39.2元，升0.51%。自然美（0157）無成交，報0.5元。創科實業（0669）開市報93.5元，跌0.27%。九龍倉置業（1997）開市報19.8元，無升跌。越秀交通基建（1052）無成交，報3.69元。百勝中國（9987）開市報238元，升4.11%。

上海康耐特光學科技（2276）上半年多賺32%，中期息0.12元人幣。開市報10.78元，升0.37%。

玖源化工（0827）發盈警，料上半年虧損擴大至1.3億人幣。無成交，報0.062元。

OSL集團（0863）委任崔崧為行政總裁。無成交，報5.04元。

TOM集團（2383）中期虧損擴大至1.5億元。無成交，報0.51元。

珩灣科技（1523）半年多賺五成，中期息每股派10.83仙。無成交，報3.81元。

雍禾醫療（2279）預期虧損收窄至不多於1.5億元人民幣。無成交，報0.77元。

鄭家純再增持周大福（1929）。開市報6.74元，升0.9%。

盈利時（6838）料上半年盈利跌67%。無成交，報0.73元。

心動公司（2400）發盈喜，料上半年收入按年增，24.4%至27.2%。開市報22.05元，升3.52%。

永安（0289）料上半年轉蝕2.4億，百貨業務虧損2700萬。開市報11.8元，跌0.51%。

盛諾集團（1418）料上半年溢利不低於7000萬元。無成交，報0.126元。

破底股方面

創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見10.22元，開市報10.22元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）開市報5元，升14.68%；CMON（1792）開市報0.026元，升13.04%；中國環保科技（0646）開市報0.194元，升12.79%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.078元，升11.43%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.12元，升10.09%；盈滙企業控股（2195）開市報0.133元，升9.92%；梅斯健康（2415）開市報2.29元，升9.05%；新傳企劃（1284）開市報0.37元，升8.82%；新東方（9901）開市報51元，升7.59%。

下跌異動股，包括，美皓集團（1947）開市報0.405元，跌10%；美亨實業（1897）開市報0.41元，跌9.89%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.16元，跌9.6%；超大現代（0682）平上市低位0.011元，開市報0.011元，跌8.33%；卓悅控股（0653）平上市低位0.012元，開市報0.012元，跌7.69%；一元宇宙（1616）開市報0.013元，跌7.14%；環聯連訊（1473）開市報0.15元，跌5.06%；Ａ南方元宇宙（3034）開市報8元，跌1.72%；國農金融投資（8120）開市報0.048元，跌4%；英皇資本（0717）開市報0.033元，跌2.94%。

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