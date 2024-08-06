恒指今早高開162點或0.98%，報16861點，大市成交金額13億元；國指今早高開63點或1.08%，報5939點。恒生科技指數開市報3392點，升1.58%。上升股份比例為12.92%，下跌為2.05%，無升跌為85.01%。