華爾街日報報道，Robinhood Markets 等為經紀商提供隔夜股票和 ETF 隔夜買賣服務的交易平台在周一凌晨全球大規模拋售期間，兩個小時內無法提供服務(outage)，今晚仍無法上線(will remain offline tonight)。

報道引述Blue Ocean行政總裁Brian Hyndman在一封電子郵件中表示，今晚將不會再次啟動和運行，希望周二晚上能夠恢復。

Blue Ocean允許經紀商每周5天提供24小時交易，Hyndman表示，由於活動激增，迫使其取消了一些交易。Robinhood 去年開始使用 Blue Ocean。

Robinhood 今早於X上發文，表示由於Blue Ocean暫停今晚的隔夜交易，Robinhood 24小時交易將暫停。

至於富途方面，不少客戶發文稱受到影響，其中最受批評的是，買盤成交後取消，但之後賣出同一批股份的成交則保留，因而變成沽空股份。在討論區上稱，「是否算違約?是不是可以集體訴訟?是不是可以告消委會?」。

富途客戶眾多，今次事件亦有較多用戶投訴，根據看到的擷圖，有客戶與在線客服的對話，顯示當前排隊人數234人，預計等候時間超過99分鐘。

根據看到的擷圖，富途稱「接獲美股夜盤上游(Blue Ocean)通知,由於夜盤交易系統出現異常,美東時間今日(8月5日)01:45AM-03:06AM成交的夜盤訂單已被上游取消。我們將對此時段的夜盤交易進行撤單處理,請您及時關注相關訂單狀態變化,如有需要亦可重新下單。美股正常時段的交易不受此異常影響。事件造成您的不便,我們深表歉意。如有任何疑問,請隨時與客服聯絡。【富途證券(香港)】」。

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