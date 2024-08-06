該發言人稱，Brockman在公司工作了九年後將休假。公司在聲明中表示，OpenAI對Schulman的工作表示感謝，包括在人工智能對齊（alignment）方面的研究。所謂「對齊」指的是讓人工智能AI和人類利益相一致。

發言人表示，除了Schulman和Brockman，最近幾個月離職的還有產品副總裁Peter Deng。今年早些時候公司安全團隊若干成員離開。OpenAI也進行了一些招聘，最近增加了一位新的首席財務官和首席產品官。

曾是公司研究科學家、專注於訓練AI模型的Schulman周一在X上發文表示，到Anthropic他將專注於安全問題，但他離開公司不是因為擔心這個問題。「需要明確的是，我離開不是因為在OpenAI缺乏對對齊研究的支持」，他說，「相反，公司領導人一直非常致力於在這一領域進行投資」。

Schulman被譽為OpenAI流行的聊天機器人ChatGPT的設計師。但他表示這個工具給他帶來「太多的讚譽」，並提到更大團隊的工作。

Anthropic成立於2021年，由一些前OpenAI員工創辦。

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