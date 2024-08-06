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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 中長線息見逾一年低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌6.24點子至4.23756%，是5月16日後最低，當日報4.19982%。對上一次連跌7日是7月5日，當日拆息報4.51208%。

港元現報7.7923元貶值36點子，曾貶值最多66點子，報7.7953元，亦曾升值最多47點子，報7.784元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.69點子至3.91036%，是8月2日後最高；1星期HIBOR跌9.67點子至4.02107%，是6月17日後最低；2星期HIBOR跌8.26點子至4.11738%，是6月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌9.77點子至4.38077%，是2023年5月10日後最低；6個月期HIBOR跌7.98點子至4.47899%，是2023年5月15日後最低；12個月期HIBOR跌6.41點子至4.53952%，是2023年5月12日後最低。

美元指數現報102.812升值0.123點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46652%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1327%，連續5日擴闊，利差是2024年5月17日後最闊，當日差距為-1.1907%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年4月23日，當日利差報-1.415%。

 

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