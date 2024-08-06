日本央行發布的通知，日本財務省、央行和金融廳的官員將於東京時間下午3點舉行會議，討論國際市場問題。

另外，首相岸田文雄表示，要冷靜判斷股市形勢；管理經濟的同時要與日本央行保持密切配合。隨著實際薪資恢復上漲，經濟繼續進入下一階段。

日圓今早回軟，每美元兌日圓曾升值最多1.51%，是4月26日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.79%。升值至146.36日圓，是8月5日146.66日圓後最強。現報145.54日圓，升0.94%。

每百日圓兌港元曾最多1.38%，是4月26日後最大幅度，當日幅度為1.69%。低見5.3275，是8月5日5.3235後最弱。現報5.3545，跌0.88%

日經曾升最多10.98%，是2008年10月14日後最大升幅，當日升幅為14.25%。高見34911.8點，是8月5日35301.18點後最高。現報34416.32點，升9.4%。

東證曾升最多10.91%，是2008年10月14日後最大升幅，當日升幅為13.76%。高見2470.24點，是8月5日2489.22點後最高。現報2434.21點，升9.3%。

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