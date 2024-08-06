moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日股創近16年最大單日升幅 官員下午將討論國際市場問題

日股昨日重挫，今早大幅反彈，日圓亦回軟近1%，官員將於東京時間下午3點舉行會議，討論國際市場問題。

日本央行發布的通知，日本財務省、央行和金融廳的官員將於東京時間下午3點舉行會議，討論國際市場問題。

另外，首相岸田文雄表示，要冷靜判斷股市形勢；管理經濟的同時要與日本央行保持密切配合。隨著實際薪資恢復上漲，經濟繼續進入下一階段。

日圓今早回軟，每美元兌日圓曾升值最多1.51%，是4月26日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.79%。升值至146.36日圓，是8月5日146.66日圓後最強。現報145.54日圓，升0.94%。

每百日圓兌港元曾最多1.38%，是4月26日後最大幅度，當日幅度為1.69%。低見5.3275，是8月5日5.3235後最弱。現報5.3545，跌0.88%

日經曾升最多10.98%，是2008年10月14日後最大升幅，當日升幅為14.25%。高見34911.8點，是8月5日35301.18點後最高。現報34416.32點，升9.4%。

東證曾升最多10.91%，是2008年10月14日後最大升幅，當日升幅為13.76%。高見2470.24點，是8月5日2489.22點後最高。現報2434.21點，升9.3%。

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 中長線息見逾一年低

OpenAI兩名聯合創始人將離開公司

Blue Ocean今晚仍無服務 Robinhood暫停交易 富途客賣出變沽空要蝕錢

港航推「0蚊機票」優惠 今早10時起開搶！東京大阪等13個航點

百勝中國第二季多賺8% 派中期息0.16美元

馬斯克重啟OpenAI及其CEO訴訟

滬深三大指數高開 人行淨回籠2156.5億人幣

恒指高開162點 科指升1.5% 眾淼上市跌1.7%

韓國：「冷靜和理性」應對全球市場大跌

港股ADR升97點 夜期高水83點 眾淼上市 創科、九倉置業等業績

美股見23個月最大跌幅 道指跌1033點 美2年10年期債息差曾轉正

日經指數期貨反彈 觸發熔斷機制

北水增持南方恆生科技 減持中國鐵塔