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亞股反彈 恒指半日升77點 科指升0.89% 眾淼上市半日跌10%

美國7月服務業活動溫和擴張，降低對經濟前景憂慮，亞股、美期從跌市中反彈，日股升近一成，納期升逾2%，韓股彈逾4%，台股升逾3%，A股、港股昨日跌幅相對輕微，今日反彈亦相對輕微。

彭博社報道，景順資產管理全球市場策略師 Tomo Kinoshita表示，「隨著日本股市反彈，亞洲其他市場今天可能也會一起反彈」，「由於昨天日本股市的跌幅遠遠超過歐美，市場參與者現在認識到日本股市昨天的調整過度」。

恒指今早高開162點，高位升210點，低位跌17點，高低波幅229點。上升股份比例為29.52%，下跌為20.31%，無升跌為50.15%。

恒指半日升77點或0.46%，報16775點，大市成交金額489億元；國指升21點或0.37%，報5898點。恒生科技指數收報3369點，升0.89%。

藍籌股成交金額232.94億元，佔大市成交47.63%；科指成份股成交金額104.27億元，佔大市成交21.32%；國指成份股成交金額187.48億元，佔大市成交38.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.38%，至102.87億元，佔大市成交21.01%。牛熊證成交金額52.57億元，減少17.64%；窩輪成交金額50.3億元，減少21.12%。

藍籌55隻升，24隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.16%，收報17.54元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.93%，收報19.22元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報75.05元，升3.8%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.9元，跌1.65%。

恒指續低於10天線(17064.77點)。科指續低於10天線(3432.46點)。

北水南下合計淨流入15.16億元，較上日增加9.26%，連續第2日流入，累計流入29.04億元。

百勝中國（9987）第二季多賺8% 派中期息0.16美元。收報255.2元，升11.64%。

眾淼（1471）上市，定價7元。收報6.3元，跌10%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報3.77元，升0.27%。福耀玻璃（3606）收報39.1元，升0.26%。自然美（0157）收報0.5元，無升跌。創科實業（0669）收報93.5元，跌0.27%。九龍倉置業（1997）收報19.22元，跌2.93%。越秀交通基建（1052）收報3.65元，跌1.08%。百勝中國（9987）收報255.2元，升11.64%。

上海康耐特光學科技（2276）上半年多賺32%，中期息0.12元人幣。收報11.16元，升3.91%。

玖源化工（0827）發盈警，料上半年虧損擴大至1.3億人幣。收報0.062元，無升跌。

OSL集團（0863）委任崔崧為行政總裁。收報5.17元，升2.58%。

TOM集團（2383）中期虧損擴大至1.5億元。收報0.51元，無升跌。

珩灣科技（1523）半年多賺五成，中期息每股派10.83仙。收報4元，升4.99%。

雍禾醫療（2279）預期虧損收窄至不多於1.5億元人民幣。收報0.77元，無升跌。

鄭家純再增持周大福（1929）。收報6.7元，升0.3%。

盈利時（6838）料上半年盈利跌67%。收報0.73元，無升跌。

心動公司（2400）發盈喜，料上半年收入按年增，24.4%至27.2%。收報22.8元，升7.04%。

永安（0289）料上半年轉蝕2.4億，百貨業務虧損2700萬。收報11.88元，升0.17%。

盛諾集團（1418）料上半年溢利不低於7000萬元。創52周高，見0.228元，收報0.205元，升62.7%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1088.3元，收報1088.3元，升0.01%；中電（0002）創52周高，見69.7元，收報67.75元，跌0.81%；中電控股（0002）創52周高，見69.7元，收報67.75元，跌0.81%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，跌1.79%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.228元，收報0.205元，升62.7%；竣球控股（1481）創52周高，見0.64元，收報0.59元，無升跌；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.35元，收報1.18元，跌4.84%；安碩中國國債－Ｕ（9829）創52周高，見7.515元，收報7.515元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見69.7元，收報67.75元，跌0.81%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見3.02元，收報3.08元，跌0.32%；中梁（2772）低見0.096元，收報0.096元，跌3.03%；卓悅控股（0653）低見0.011元，收報0.012元，跌7.69%；弘海高新資源（0065）低見0.097元，收報0.103元，升4.04%；普星能量（0090）低見0.315元，收報0.315元，跌4.55%；歲寶百貨（0312）低見0.031元，收報0.031元，跌8.82%；僑雄國際（0381）低見0.088元，收報0.097元，跌3%；高山企業（0616）低見0.159元，收報0.16元，跌10.61%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.036元，收報0.036元，跌10%；貝森金融（0888）低見0.031元，收報0.031元，跌8.82%。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.66元，升1.54%；東方表行集團（0398）低見3.25元，收報3.28元，跌0.61%；依波路（1856）低見1.29元，收報1.39元，升1.46%；東風集團股份（0489）低見2.11元，收報2.13元，跌0.47%；鷹君（0041）低見10.22元，收報10.52元，升1.74%；大快活（0052）低見7.05元，收報7.11元，跌0.14%；叙福樓（1978）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.03元，收報1.05元，升1.94%；美麗華酒店（0071）低見9.05元，收報9.1元，跌0.33%；貓眼娛樂（1896）低見7.28元，收報7.38元，跌1.47%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）創52周高，見0.228元，收報0.205元，升62.7%；梅斯健康（2415）收報2.84元，升35.24%；CMON（1792）收報0.031元，升34.78%；醫思健康（2138）收報1.27元，升24.51%；業聚醫療（6929）平上市低位2.86元，收報3.47元，升21.33%；中國環保科技（0646）收報0.206元，升19.77%；君聖泰醫藥（2511）收報1.62元，升19.12%；立高控股（8472）收報0.88元，升18.92%；瑞斯康集團（1679）收報0.315元，升16.67%；卓珈控股（1827）收報1.35元，升16.38%。

下跌異動股，包括，匯聯金融服務（8030）收報0.37元，跌37.29%；中國上城（2330）創上市新低，見0.069元，收報0.085元，跌30.33%；易通訊集團（8031）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌24.53%；暢由聯盟（1039）收報0.112元，跌22.76%；勝利管道（1080）創上市新低，見0.021元，收報0.022元，跌21.43%；榮陽實業（2078）收報0.175元，跌20.45%；毅德國際（1396）收報0.255元，跌17.74%；萬馬控股（6928）收報0.157元，跌17.37%；中國三迪（0910）收報0.03元，跌16.67%；中國新城鎮（1278）收報0.061元，跌16.44%。

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