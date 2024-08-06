根據彭博社匯編的數據，43億美元的iShares安碩MSCI中國ETF(MCHI)在截至8月2日當周，錄得5.33億美元流出，單周流出規模為2011年該ETF問世以來的最大。最大的流出出現在7月29日，中國宣布調整滬深港通數據披露的消息令市場擔心海外資金出入中國股市的信息將變得不透明。

報道指，數據披露將自8月19日起調整，而全球對中國經濟和市場的信心已經低迷。另外，7月數據顯示，中國百強房企實現銷售操盤金額按年大跌近20%，幅度大於6月的17%，顯示中國近期的援助方案收效甚微。

報道引述Deltec Asset Management駐紐約投資組合經理Greg Lesko表示，「這不是好消息」，「大家會認為他們隱瞞」。

報道亦指，除iShares安碩MSCI中國ETF之外，中國/香港的資金外流規模最大，為12.5億美元。

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