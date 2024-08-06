集團指，上半年轉蝕主要是集團根據關聯開發商金科地產的重整情況及部分第三方客戶的信用情況，進一步加大對未償還應收款項計提減值撥備所致。今次減值撥備後，集團賬面應收款項將主要由集團核心主業物業管理服務相關的第三方業 主的應收物業費構成。

金科服務指，對其業務前景及內在價值，以及物業管理行業的長期發展前景充滿信心。集團亦將繼續充分利用賬上現金，持續在重點區域進行物業管理併購、存量項目拓展和在管項目質效提升投入。

金科服務指，因集團多次計提減值撥備，造成會計上大額累計虧損，集團計劃根據2024年 7月1日實施的中國《公司法》最新規定，擬使用公積金彌補虧損，進一步便利未分配利潤轉正後續實施分紅。

董事會建議以後可分紅年度公司現金股息將不低於有關年度股東應佔溢利的60%。

同時，2024年度至今，公司亦動用約1.796億港元，於公開市場回購 2595.76萬股H股股份，約佔期初總股本6.39億股的4.1%。集團高度重視投資者回報，將根據市場情況，繼續酌情回購本公司股份，並用穩定的經營業績和長期分紅回饋股東信任。

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