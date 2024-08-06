集團指，因採納香港財務報告準則第17號「保險合約」， 2023財年經重列溢利由公司2023年年報原列的2023財年純利20億港元調整至介乎約14億元至15億元。2024財年純利及2023財年經重列溢利均可予調整及於公司獨立核數師完成審計後落實。

集團指，預期2024年度的純利增加主要因集團保險業務於2024財年的應佔經營溢利將錄得可觀增長。具吸引力的產品組合以及內地旅客被壓抑的需求於通關後得到釋放為周大福人壽保險（前稱富通保險）的業務增長作出貢獻，並反映於年化保費及新業務價值的顯著增長。

同時，業務增長使香港財務報告準則第17號下的合約服務邊際撥回增加。盈餘資產的投資回報率上升，預期信貸虧損撥備減少及由於採納香港財務報告準則第17號的一次性影響，亦令年內的應佔經營溢利錄得強勁增長。

加上預期集團的設施管理業務將由應佔經營虧損扭轉為應佔經營溢利，此乃由於該業務旗下三項主要業務的經營表現全部均有重大改善所致；及儘管人民幣貶值帶來負面影響，集團的道路業務及物流業務仍保持穩定增長。

集團又預期於2024財年為若干投資確認的減值及撥備淨額有所減少及於2024年1月贖回若干永續資本證券後，永續資本證券持有者應佔溢利亦會減少；但上述利好因素將被2024財年錄得的若干投資物業公平值虧損淨額及總辦事處的財務費用淨額增加部份抵消。

新創建將於今年9月底公布2024財年業績。

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