中國恒大的清盤人在6月20日向恒大汽車提出委任蔡偉康為執行董事；委任梁家進及王克楠為獨立非執行董事，另要求罷免執行董事劉永灼及秦立永在公司擔任的任何職位。

在昨日股東會上，委任蔡偉康為執董，委任蔡偉康、梁家進為獨立非執董的三項議案均獲99.98%贊成票通過。而罷免劉永灼及秦立永的議案則分別獲100%及99.98%贊成票通過。

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