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恒大汽車通過罷免恒大系前高層劉永灼及秦立永

恒大汽車（0708）昨日召開股東大會，原為中國恒大（3333）副總裁、恒大汽車執董的劉永灼，以及曾任恒大新能源汽車集團副總裁、恒大地產副總裁等職務的恒大汽車執董秦永立被罷免執董，及其在恒大汽車的任何職務。

中國恒大的清盤人在6月20日向恒大汽車提出委任蔡偉康為執行董事；委任梁家進及王克楠為獨立非執行董事，另要求罷免執行董事劉永灼及秦立永在公司擔任的任何職位。

在昨日股東會上，委任蔡偉康為執董，委任蔡偉康、梁家進為獨立非執董的三項議案均獲99.98%贊成票通過。而罷免劉永灼及秦立永的議案則分別獲100%及99.98%贊成票通過。

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