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百勝中國屈翠容：未來專注填補更多空白市場 持續擴張開店

百勝中國（9987）首席執行官屈翠容在業績電話會議上表示，公司認為中國市場具備強勁的長期增長機遇，未來將專注填補更多市場空白，肯德基將以小鎮mini門店模式在低線城市尋找機遇。

公司亦計劃進駐大學校園、加油站、高速公路服務區及其他交通樞紐和旅遊景點等人流較多的戰略位置。

另外，百勝中國通過與特許經營商的良好合作關係，釋放低線城市及戰略位置的機遇，於第二季，加盟店佔淨新增店數的比例達25%。公司預計相關佔比將繼續上升，稍微高於去年投資者日定下的15至20%目標。 

屈翠容指，肯德基上半年的咖啡銷售額已超過10億元人民幣，售出約1.2億杯咖啡，按年增長36%。肯德基旗下咖啡品牌肯悅肩並肩咖啡今年以來迅速擴張，從3月份的100家門店已經翻3倍，至7月份接近300家門店。預計至今年底，肯悅肩並肩咖啡的門店總數將達500至600家。

至於必勝客方面，公司通過改善營運效率提升盈利能力，實現盈利最高的第二季度，同時也剛剛達到3500家門店的里程碑。必勝客目前僅覆蓋超過750個城市，仍有1300個已開設肯德基的城市尚待開拓。該公司將繼續推廣必勝客WOW的門店，預計至年底門店總數將翻倍。

她補充，肯德基的新店投資回本期保持在2年，必勝客的新店投資回本期亦縮短至2至3年，約80%的新門店在3個月內達到月度收支平衡。

屈翠容續稱，公司推出全面的提高營運效率措施，包括有系統地審視營運流程，在餐廳及後勤營運中識別並推動「同類最好，價格最優」的目標，例如在確保食品安全及質素的前提下，從源頭直採若干食材品類以降低採購成本，另於若干類別的門店及特定時段簡化食材種類、包裝及菜單。公司亦把銷售預測、員工排班及庫存管理等主要餐廳管理任務自動化，於必勝客所有門店應用iKitchen整合 AI 系統，在強化食品安全的同時，進一步改善營運效率。同時，作為業界首批採用生成式AI技術優化後勤流程的企業，公司開始應用多款生成式AI應用，以增強對消費洞察、顧客服務、食品安全及產品創新的能力，為公司提高效率並提供數據依據以作出明智的經營決策。

另外，百勝中國公布首席財務官楊家威以私人理由請辭，9月30日生效。百勝中國委任首席投資官Adrian Ding為暫代首席財務官，10月1日起生效。

至於富瑞則在百勝中國公布業績後對其維持「買入」評級，目標價351.6元。

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