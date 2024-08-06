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港股逆市先升後跌 恒指跌51點 伙國指連跌4日、見3個月收市低 成交縮、北水增

美國7月服務業活動溫和擴張，降低對經濟前景憂慮，被視為經濟衰退指標的債息倒掛，隔晚亦曾一度扭轉，兩年來首次轉為正息差。經濟前景憂慮降，美期、亞股今日普遍反彈，日、韓、台三地股市成主要市場表現最佳三甲。日經、東證曾升逾10%，創近16年最大單日升幅；韓股亦見9個月最大升幅；台股創3年最大升幅，外資亦轉流入，金額為逾一個月以來最大。雖然三地股市反彈收復部分失，但仍受制於下跌裂口。

A股港股在昨日的亞股股災當中受災相對輕微，今日亞股大升，亦無跟隨大升，上證更見近半年新低，港股三大指數更先升後跌，同樣受制於昨日高位、10天線，國指同時出現10天線(6013.43點)跌穿250天線(6026.02點)的「死亡交叉」。恒指、國指連跌4日，並同時見3個月收市新低。

大市成交減少至不足千億，見3日新低，而北水流入增大增，升至3日最多，北水流入佔大市成交比率為6.2%，同為3日高。

恒指今早高開162點，高位升210點，低位跌87點，高低波幅298點。上升股份比例為35.25%，下跌為26.28%，無升跌為38.45%。

恒指收市跌51點或0.31%，報16647點，大市成交金額964億元，較上日減少28.56%，是8月1日940.51億元成交後最少；國指跌24點或0.41%，報5852點。恒生科技指數收報3342點，升0.09%。

藍籌股成交金額488.37億元，佔大市成交50.66%；科指成份股成交金額217.58億元，佔大市成交22.57%；國指成份股成交金額391.77億元，佔大市成交40.64%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.59%，至119.18億元，佔大市成交12.35%。牛熊證成交金額64.16億元，增加0.52%；窩輪成交金額55.02億元，減少13.72%。

藍籌38隻升，43隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升9.38%，收報18.42元，是升幅最大的藍籌，中國人壽（2628）跌4.54%，收報10.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報12.1元，升2.89%；跌幅最大的是網易（9999）收報134.1元，跌2.47%。

恒指受制於10天線(17051.94點)。科指受制於10天線(3429.78點)。

北水南下合計淨流入59.87億元，較上日增加331.45%，淨流入金額是8月1日83.76億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入73.74億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.26%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.34%。今早高見16908.97點，是8月5日16944.59點後最高。曾跌最多0.52%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見16611.14點，是8月5日16441.44點後最低。今日收市報16647.34點，是4月22日後收市新低，當日報16511.69點。連跌4日，累計跌697.26點，對上一次連跌4日是7月10日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.1%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.55%。高見3409.6點，是8月5日3426.32點後最高。曾跌最多0.51%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見3322.3點。第1日陰燭。

國指曾升最多1.4%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.43%。高見5959.02點，是8月5日5981.72點後最高。曾跌最多0.63%，低見5839.44點，收市報5852.61點，是4月22日後收市新低，當日報5831.26點。連跌4日，累計跌254.55點，對上一次連跌4日是7月26日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是7月26日。

午後消息股表現

GoGoX（2246）財團獲發的士車隊牌照 初期擬啟動300輛車 招募450至600位司機。收報0.385元，升1.32%。

華為、百度（9888）等據報囤積三星HBM晶片 憂出口限制。收報80元，跌1.3%。

百勝中國（9987）屈翠容：未來專注填補更多空白市場 持續擴張開店。百勝中國第二季多賺8% 派中期息0.16美元。收報252.8元，升10.59%。

恒大汽車（0708）通過罷免恒大系前高層劉永灼及秦立永。收報0.295元，升1.72%。

日清食品（1475）母企上季中國業務經營溢利跌4%。收報4.46元，升2.29%。

新創建（0659）料全年盈利增長最少33%。收報7.1元，升3.65%。

金科服務（9666）料中期轉蝕1至3億人幣 建議往後派息比率六成。收報7.69元，升2.67%。

中國光大綠色環保（1257）料上半年盈利按年減少43%至47%。收報0.66元，升3.13%。

九龍倉置業（1997）上半年轉蝕10.5億 基礎盈利升2% 中期息0.64元。收報20.1元，升1.52%。

今早及隔晚消息股表現

眾淼（1471）上市，定價7元。收報7.35元，升5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報3.77元，升0.27%。福耀玻璃（3606）收報39.1元，升0.26%。自然美（0157）收報0.5元，無升跌。創科實業（0669）收報91.55元，跌2.35%。越秀交通基建（1052）見52周低3.54元，收報3.58元，跌2.98%。

上海康耐特光學科技（2276）上半年多賺32%，中期息0.12元人幣。收報11.56元，升7.64%。

玖源化工（0827）發盈警，料上半年虧損擴大至1.3億人幣。收報0.063元，升1.61%。

OSL集團（0863）委任崔崧為行政總裁。收報4.8元，跌4.76%。

TOM集團（2383）中期虧損擴大至1.5億元。收報0.52元，升1.96%。

珩灣科技（1523）半年多賺五成，中期息每股派10.83仙。收報3.97元，升4.2%。

雍禾醫療（2279）預期虧損收窄至不多於1.5億元人民幣。收報0.8元，升3.9%。

鄭家純再增持周大福（1929）。收報6.59元，跌1.35%。

盈利時（6838）料上半年盈利跌67%。收報0.73元，無升跌。

心動公司（2400）發盈喜，料上半年收入按年增，24.4%至27.2%。收報22.75元，升6.81%。

永安（0289）料上半年轉蝕2.4億，百貨業務虧損2700萬。收報11.7元，跌1.35%。

盛諾集團（1418）料上半年溢利不低於7000萬元。創52周高，見0.228元，收報0.208元，升65.08%。

破頂股表現

破頂股包括，ＡＢＦ港債指數（2819）創上市新高，見99.75元，收報99.75元，升0.15%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1088.3元，收報1088.3元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.1元，收報18.1元，升0.28%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043元，收報1043元，升0.02%；中電（0002）創52周高，見69.7元，收報67.45元，跌1.24%；中電控股（0002）創52周高，見69.7元，收報67.45元，跌1.24%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.38元，收報0.38元，升7.04%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，跌1.79%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.228元，收報0.208元，升65.08%；竣球控股（1481）創52周高，見0.64元，收報0.59元，無升跌；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.35元，收報1.24元，無升跌；冠轈控股（1872）創52周高，見1.11元，收報1.08元，升11.34%。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見69.7元，收報67.45元，跌1.24%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見3.02元，收報3.09元，無升跌；中梁（2772）低見0.096元，收報0.107元，升8.08%；卓悅控股（0653）低見0.011元，收報0.013元，無升跌；優然牧業（9858）低見1.03元，收報1.06元，升0.95%；弘海高新資源（0065）低見0.096元，收報0.1元，升1.01%；普星能量（0090）低見0.315元，收報0.335元，升1.52%；宏華集團（0196）低見0.072元，收報0.072元，跌2.7%；歲寶百貨（0312）低見0.03元，收報0.03元，跌11.76%；僑雄國際（0381）低見0.088元，收報0.1元，無升跌；高山企業（0616）低見0.152元，收報0.152元，跌15.08%。

103隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%；東方表行集團（0398）低見3.25元，收報3.3元，無升跌；依波路（1856）低見1.29元，收報1.38元，升0.73%；東風集團股份（0489）低見2.11元，收報2.15元，升0.47%；鷹君（0041）低見10.22元，收報10.56元，升2.13%；大快活（0052）低見7.05元，收報7.12元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.59元，收報0.6元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.02元，收報1.04元，升0.97%；美麗華酒店（0071）低見9.05元，收報9.12元，跌0.11%；香港中旅（0308）低見1.07元，收報1.08元，跌0.92%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）創52周高，見0.228元，收報0.208元，升65.08%；中國環保科技（0646）收報0.239元，升38.95%；安域亞洲（0645）見52周低0.061元，收報0.084元，升35.48%；君聖泰醫藥（2511）收報1.83元，升34.56%；神通機器人教育（8206）收報0.02元，升33.33%；富一國際控股（1470）收報0.039元，升30%；梅斯健康（2415）收報2.65元，升26.19%；興利（香港）控股（0396）收報0.13元，升25%；立高控股（8472）收報0.91元，升22.97%；日贏控股（1741）收報0.054元，升22.73%。

下跌異動股，包括，匯聯金融服務（8030）收報0.285元，跌51.69%；中國上城（2330）創上市新低，見0.069元，收報0.086元，跌29.51%；交大慧谷（8205）收報0.152元，跌26.57%；高雅光學（0907）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌25.37%；朝威控股（8059）收報0.012元，跌25%；北海康成－Ｂ（1228）創上市新低，見0.187元，收報0.23元，跌24.59%；易通訊集團（8031）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌24.53%；守益控股（2227）收報0.097元，跌24.22%；聯洋智能控股（1561）收報0.124元，跌22.01%；致浩達控股（1707）收報0.071元，跌20.22%；新耀萊（0970）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌19.35%。

 

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