公司指，2024年上半年，訪港旅客復蘇緩慢，加上本地顧客及旅客的消費模式轉變，香港零售市場因而面臨重大挑戰。在此等不利因素下，收入下跌4.1%，總收益下降乃由於續租租金調升率錄得負增長所致，當中主要來自地產代理和超級市場。

期內，融資成本按年增加30.2%至1.98億元，主要由於香港銀行同業拆息在2023年下半年急升所致。公司積極管理利率風險，將超過一半的貸款按固定利率作出對冲。於報告期間，實際借貸成本為4.1%（2023年上半年：3.2%）。

期內，公司簽訂合共424,000平方呎的租約，佔物業組合總面積14%。租戶續租率達83%，顯示置富Malls的租賃需求穩定。於2024年6月30日，出租率升至94.8%（2023年12月31日：94.4%）。

期內，地產代理和超級市場等行業減租拖累物業組合的表現，以致整體續租租金調升率呈負增長。地產代理的租金在過去18個月大幅下調，該等租約大多數已逐一調整至市場水平。此外，幼兒園受出生率下降影響以致需求減少，而超級市場則面對來自鄰近城市及網上購物的激烈競爭。儘管如此，其他大部分行業如快餐、補習社、服務及街市等均呈韌性，續租租金錄得溫和升幅。將繼續密切關注市場走勢及顧客需求，並通過重新定位和間隔重整，積極尋求優化租戶組合的機會。

公司預計，香港零售市場在短期內所面臨的挑戰及不確定因素、來自鄰近内地城市及其他地區日趨激烈的競爭、及網購的快速增長，都推使公司不斷創新，以適應瞬息萬變的市場格局。

公司稱，政府已推出多項支持措施以提振零售需求，其中包括將個人自由行計劃擴展至覆蓋多十個内地城市、將内地旅客免稅額度由每程人民幣5000元提高至人民幣12000元以及推出多項人才引進計劃以招徠全球人才。該等舉措將有助增強香港作爲旅遊目的地和區域商業及創新中心的吸引力，從而刺激零售業業務。展望未來，將繼續透過策略性的重新定位及資產增值措施來提升旗下商場的競爭力，並做好充分準備，把握零售市場瞬息萬變下所帶來的機遇。

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