foodpanda香港宣布，萬寧正式加盟生活百貨平台foodpanda mall，為foodpanda用戶提供生活百貨送遞服務。現時已有30間萬寧分店支持服務，為顧客提供超4,700款日常健與美貨品選擇。foodpanda將於下半年逐步拓展服務規模至全港更多萬寧分店，為各區用戶帶來優質且多元化的商品選擇，以及靈活快捷的送遞服務，以滿足用戶的日常生活需求。
foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，與萬寧開展合作在短時間內已取得顯著成果，亦為用戶提供更多元化、更全面的貨品選擇。期望未來繼續與更多本地商戶攜手，支持香港零售業發展，提供更廣泛和便捷的服務，以滿足用戶生活中各方面的需求，成為港人的首選生活百貨送遞平台。
萬寧香港、澳門及中國常務董事周美懿表示，隨著市民生活方式的轉變，網上購物已成為大眾的主要消費模式之一，萬寧與foodpanda mall的合作正順應市場需求，透過雙方的資源和優勢，進一步擴大顧客群和靈活性，亦能實現線上線下的高度融合，為顧客提供更嶄新、便捷及輕鬆的購物和送貨服務體驗，全方位照顧市民的內外健與美需要。
為慶祝萬寧加盟foodpanda mall，由即日起至8月22日用戶經foodpanda mall平台訂購萬寧貨品滿399元（不包含運費、平台費及其他適用費用），即可享全單獨家9折優惠，每單最高可享80元折扣優惠。
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