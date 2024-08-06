moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新東方：回購加碼至7億美元 擬派特別息

新東方（9901）公布，董事會已批准擴大其股份回購計劃，由回購4億美元增至7億美元，擴大的股份回購計劃有效期至2025年5月31日。

該公司又宣布，將於2024年8月19日舉行董事會會議，藉以審議建議宣派特別股息。

其他報道

全日沽空金額減16% 盈富沽空增5.6倍

眾淼控股上市首日收報7.35元 一手帳面賺175元

港股逆市先升後跌 恒指跌51點 伙國指連跌4日、見3個月收市低 成交縮、北水增

港航「0蚊機票」：東京、福岡、沖繩及峇里島機票已售罄

黑芝麻智能據報以招股價下限28元定價 集資約10.4億元

日本財務省：央行和政府一致同意密切關注市場態勢

摩通：套利交易平倉未完 目前只完成一半

華潤飲料IPO因估值問題遇阻

滬深三大指終止三連跌 滬指升0.23%

GoGoX財團獲發的士車隊牌照 初期擬啟動300輛車 招募450至600位司機

華為百度等據報囤積三星HBM晶片 憂出口限制

富途、老虎再停今晚美股夜盤

長橋證券：不會取消隔晚美股夜盤訂單 今晚夜盤交易正常進行

百勝中國屈翠容：未來專注填補更多空白市場 持續擴張開店

【有片：埋身擊】市場料美國將減息 利澳紐元低位回升

牛丼御三家︱松屋本周六試業 牛肉飯售35元 非24小時營業

恒大汽車通過罷免恒大系前高層劉永灼及秦立永

日清食品母企上季中國業務經營溢利跌4%

新創建料全年盈利增長最少33%

金科服務料中期轉蝕1至3億人幣 建議往後派息比率六成

中國光大綠色環保料上半年盈利按年減少43%至47%

有片︱被人類要求唸急口令又快又唔准停 ChatGPT：我都要呼吸 不如你試吓