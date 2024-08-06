文章日期：2024年8月6日 17:22
新東方（9901）公布，董事會已批准擴大其股份回購計劃，由回購4億美元增至7億美元，擴大的股份回購計劃有效期至2025年5月31日。
該公司又宣布，將於2024年8月19日舉行董事會會議，藉以審議建議宣派特別股息。
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