阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站宣布，用戶即日起在該站購買服飾商品，滿99元（人民幣、下同）即可享有包郵到自提點的服務，平台無需額外收取跨境運費，更支持送貨到自提點，是淘寶香港站繼於去年雙11期間推出淘寶PLUS後，提升本地購物體驗再下一城。今次新推的滿額包郵計劃，覆蓋超過1,000萬件服飾商品，意味消費者在淘寶香港站服飾包郵專區購買的所有服飾基本都可享有優惠。
同時，淘寶香港站宣布推出優惠，消費者每天打開淘寶香港站首頁，都可於服飾包郵專區領取優惠券，享受買滿99元減10元及滿249元減50元的優惠。此外，平台將每天限量發放滿200元減100元的大額滿減券，即消費者可最高領取總價值160元的服飾專享優惠券。
淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，服飾是香港消費者在淘寶香港站購物最多的三大類目之一，淘寶香港站一直通過提升平台服務，為香港消費者帶來更好的體驗。除了去年推出的大件傢俱物流及增值除蟲除甲醛服務，亦注重輕小件的物流及服務提升。
淘寶香港站是次推出的滿額包郵服務範圍廣泛，超過1,000 萬件服飾商品涵蓋16類服飾產品，包括男女裝衣服鞋履、精品、內衣／家居服等。
淘寶香港站帶有「HK 本地退」標籤的商品均支持香港本地退貨，滿額包郵和「本地退」服務不僅降低香港消費者跨境網購的門檻，亦提升整體便利性和安全性，消費者可以更加放心地在淘寶香港站上選購心儀商品。
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