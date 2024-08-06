同時，淘寶香港站宣布推出優惠，消費者每天打開淘寶香港站首頁，都可於服飾包郵專區領取優惠券，享受買滿99元減10元及滿249元減50元的優惠。此外，平台將每天限量發放滿200元減100元的大額滿減券，即消費者可最高領取總價值160元的服飾專享優惠券。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，服飾是香港消費者在淘寶香港站購物最多的三大類目之一，淘寶香港站一直通過提升平台服務，為香港消費者帶來更好的體驗。除了去年推出的大件傢俱物流及增值除蟲除甲醛服務，亦注重輕小件的物流及服務提升。

淘寶香港站是次推出的滿額包郵服務範圍廣泛，超過1,000 萬件服飾商品涵蓋16類服飾產品，包括男女裝衣服鞋履、精品、內衣／家居服等。

淘寶香港站帶有「HK 本地退」標籤的商品均支持香港本地退貨，滿額包郵和「本地退」服務不僅降低香港消費者跨境網購的門檻，亦提升整體便利性和安全性，消費者可以更加放心地在淘寶香港站上選購心儀商品。

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