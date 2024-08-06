金管局發表對虛擬銀行檢討報告，評估至今於港引入虛銀的三項政策目標（推動金融科技與創新、提供新的客戶體驗及促進普及金融）的實現程度、市場接受程度、其業務與財務表現及用戶反應，討論虛擬銀行面對的挑戰金管局支持其發展的政策措施，以及其對往後的發展路向提出建議。
於市場接受程度方面，報告提到虛銀於按客戶存款、貸款與墊款及總資產計，其香港所有零售銀行的整體市場佔有率於去年底約為0.3%，仍處於較低水平。但於存款客戶總數方面則有較高的市場佔比，虛銀對比所有零售銀行的市場佔比於去年顯著增加至8.8%。
金管局指自2020年8間虛銀開業以來，市場接受程度日益提升，其存款客戶數目、客戶存款金額、貸款與墊款額穩健增長，當中存款客戶總數由2022年底的40萬名，升至去年底的220萬名，期內複合年度增長率（CAGR）為77%。總存款亦由同期的158億元升至375億元，CAGR為33%。總貸款及墊款則由13億元升至195億元，CAGR為147%。
報告提到，根據海外經驗，於英國的3間主要虛銀平均需要超過6年才能實現盈利。而德國其中1間最大規模的數字銀行則預計於今年下半年實現盈利，需時8年才才能實現盈利。
金管局提到，虛銀已投入大量資源建立和調整其業務策略，從現有或新的股東增加資本投入，或進行集團重組，預計整體財務表現將在未來3年持續改善。
金管局指出，達致虛擬銀行的3項政策目標而言，檢討中留意到在香港推出虛擬銀行對銀行業在採用金融科技及創新方面有正面的貢獻。稱虛銀透過採用新科技提供服務和產品，引入創新業務及營運模式，例如遙距開戶、彈性定期存款、定制貸款產品和加快貸款審批及特定的支付卡功能等。
報告提到，每間虛銀每年的平均事故數目（包括與資訊科技相關及非資訊科技相關的操作事故）約為2宗。
金管局認為應該維持虛擬銀行業的現行架構，以促進8間虛擬銀行的長遠發展，會繼續監察8間虛擬銀行的營運及發展，並在需要時就開發新產品及服務提供指引，以及闡明該局的政策。
其他報道
萬寧正式加盟foodpanda mall 30家分店提供服務
福耀玻璃不再聘任普華永道及羅兵咸為境內外審計機構 中期多賺23.4%
置富產業信託中期少賺17% 息0.1823元 收入跌4.1%
港股逆市先升後跌 恒指跌51點 伙國指連跌4日、見3個月收市低 成交縮、北水增
GoGoX財團獲發的士車隊牌照 初期擬啟動300輛車 招募450至600位司機