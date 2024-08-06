他形容九置的做法「少少似我哋平日會調理身體，就唔需要一次過大修。我哋平日係調理身體，經常都做緊。」

談及本港零售銷售數據持續下跌，吳天海指，海港城的情況與大市差不多，第二季銷售額仍然下跌，認為復常係「人復常」，但「市場未返晒嚟」，下半年仍要視乎匯率及利率走勢，因強港元下會影響消費，而近日的發展令匯率對本港零售業的影響稍為舒緩，但當金融市場波動，亦可能令消費者「忍吓手先」。若利率及匯率雙降，將有助本港經濟及零售。

至於中期受累於非現金投資物業重估減值44億元導致集團虧損，他指集團物業重估一向較同行保守，資產淨值僅較五年前低16%。上半年減值44億元，商場及寫字樓均有減值情況，前者數值比較高，亦反映零售市場情況，若零售市場趨向穩定，甚至上揚，相信估值亦會趨穩；但若市場持續疲弱，亦不排除進一步減值需要。