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九置吳天海：無需與品牌合作搞「大龍鳳」 若利率匯率雙降將利零售市場

為了應對零售行業挑戰，早前置地與奢侈品牌租戶投資逾十億美元（約78億港元) 升級香港置地廣場，擁本港兩大旗艦商場海港城及時代廣場的九龍倉置業（1997）被問到對此看法時，主席吳天海指，「集團同大小品牌一直都緊密合作，我哋嘅做法唔係搵埋10個、20個品牌一齊合作，去做場『大龍鳳』，個別咁去做，做自己需要做嘅」。

他形容九置的做法「少少似我哋平日會調理身體，就唔需要一次過大修。我哋平日係調理身體，經常都做緊。」

談及本港零售銷售數據持續下跌，吳天海指，海港城的情況與大市差不多，第二季銷售額仍然下跌，認為復常係「人復常」，但「市場未返晒嚟」，下半年仍要視乎匯率及利率走勢，因強港元下會影響消費，而近日的發展令匯率對本港零售業的影響稍為舒緩，但當金融市場波動，亦可能令消費者「忍吓手先」。若利率及匯率雙降，將有助本港經濟及零售。

至於中期受累於非現金投資物業重估減值44億元導致集團虧損，他指集團物業重估一向較同行保守，資產淨值僅較五年前低16%。上半年減值44億元，商場及寫字樓均有減值情況，前者數值比較高，亦反映零售市場情況，若零售市場趨向穩定，甚至上揚，相信估值亦會趨穩；但若市場持續疲弱，亦不排除進一步減值需要。

 