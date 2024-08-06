騰訊控股（0700）戰略投資的虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）宣布正式推出商業貸款服務，為處於不同業務階段的中小企針對性地提供兩項貸款產品，包括商業分期貸款「365」及初創貸款「162」，貸款額高達500萬元，以滿足中小企融資需要及改善其現金流。兩項產品均適用於香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」下的「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」。
商業分期貸款「365」適合有3年或以上營運歷史的公司，客戶只需提供6個月銀行月結單，即可申請高達500萬元貸款。初創貸款「162」適合公司只有1年營運歷史，提供6個月銀行月結單即可申請高達200萬元貸款。
不論貸款金額大小，Fusion Bank所有商業銀行客戶，均可獲專屬客戶經理全程跟進貸款事宜，最快三天1即可完成批核。
Fusion Bank執行董事及行政總裁徐源宏表示，明白中小企在現時營商環境下面對的挑戰，致力為中小企注入更多發展動力。憑藉該行金融科技服務能力，新推出的商業貸款服務令中小企在獲取融資時可事半功倍，更從容地應對營運挑戰，並把握新的增長機遇。
Fusion Bank將豁免客戶申請商業分期貸款「365」及初創貸款「162」的手續費，以減輕其財務負擔，全力支持中小企持續發展。
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