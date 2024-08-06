證監會公布，一個組織嚴密的「唱高散貨」集團懷疑骨幹成員鄭明今天在東區裁判法院被控串謀欺詐罪，他於昨天在證券及期貨事務監察委員會（證監會）與警方的聯合行動中被拘捕。
鄭明據指與一宗「唱高散貨」個案有關，自2022年10月起已遭法庭下令逮捕，而同案中包括懷疑主腦在內的11名集團成員早前已被檢控，並將於區域法院受審。
控罪指，被告鄭明於2019年2月1日至5月15日期間，在香港與譚中維、譚紹祺、譚思亮、郭偉良、陳佳申及其他身分不詳的人串謀，以不誠實方式詐騙及誘使公司、商號及或人士買賣嘉藝控股有限公司股份，包括在嘉藝股份的首次公開發售中，從認購、買入、或促使透過不同證券帳戶認購及買入嘉藝股份，以減少其他巿場參與者收購及持有的股份數目，惟大股東及基石投資者除外；又透過買賣嘉藝股份，以抬高嘉藝的股價及/或造成嘉藝股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象；並安排發布利好的文章，以吸引其他巿場參與者買賣嘉藝股份，又以人為地抬高的股價出售股份予其他市場參與者。
據了解，被告為「唱高散貨」計劃主腦的助手。被告暫時無須答辯，案件押後至2024年10月8日。
鄭獲准保釋，等候下一次聆訊，條件是他繳交50萬元保釋金及不得離開香港。
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