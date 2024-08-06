佳景集團（0703）發盈警，預期上半年錄得純利約50萬元，按年減少約97.9%。盈利倒退主要歸因於食物及餐飲業務錄得虧損約420萬元；食品手信業務錄得溢利約340萬元及物業投資業務錄得溢利約400萬元。
公司指上半年純利減少是由於直接經營開支、行政開支、財務成本增加及關閉餐廳引致部分減值成本增加。上半年毛利率約75.1%，去年同期為73.9%。
佳景集團亦透露，上半年並無就位於澳門耶穌會紀念廣場2號牌坊廣場購物旅遊中心鄰近旅遊熱點之商業物業，錄得任何公允價值收益或虧損。
第二季公司錄得公司持有人應佔虧損為820萬元，去年同期第二季純利為2430萬元。
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