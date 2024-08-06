公司指上半年純利減少是由於直接經營開支、行政開支、財務成本增加及關閉餐廳引致部分減值成本增加。上半年毛利率約75.1%，去年同期為73.9%。

佳景集團亦透露，上半年並無就位於澳門耶穌會紀念廣場2號牌坊廣場購物旅遊中心鄰近旅遊熱點之商業物業，錄得任何公允價值收益或虧損。

第二季公司錄得公司持有人應佔虧損為820萬元，去年同期第二季純利為2430萬元。

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