集團指，收入減少及產生虧損來自按淨額基準呈報出售持作買賣之投資收益減少。於中期集團出售持作買賣之上市投資及預期確認之已變現收益僅約600萬元，2023年中期則為6200萬元。

同時，投資物業之公平值變動由盈轉虧，集團就投資物業於2024年6月底進行重估，於期間將錄得公平值變動虧損。期間公平值變動虧損主要來自位於香港之物業之公平值減少所致。未變現之公平值變動乃非現金項目，對集團之現金流量並無構成影響。

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