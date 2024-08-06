創科實業（0669）公布今年上半年業績，期內純利按年增長15.7%至5.5億美元，銷售額亦升6.3%至73億美元。集團派每股中期息13.9美仙，按年多13.7%。
集團指出，按當地貨幣計算，MILWAUKEE業務錄得雙位數的銷售增長，RYOBI的表現亦跑贏市場。全球業務方面，集團指所有地區表現平均，按當地貨幣計算，北美業務增長5.6%、歐洲業務增長 7.9%，至於其他地區特別是澳洲及亞洲則錄得13.0%增長。
創科今年上半年毛利率按年上升0.6個百分點至39.9%，主要受惠高利潤率的MILWAUKEE業務、電池的售後業務及可提高利潤的新產品，集團亦對整個生產網絡推行提升製造生產力的措施，提高工廠使用率。
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