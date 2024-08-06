知識產權（IP）管理公司羚邦（2230）公告，集團與the D’AGAY — SAINT EXUPERY ESTATE及上海巴哈羅影業簽訂合同，授權巴哈羅影業在中國大陸設計及製作全新中文版動畫電影《小王子》，宣佈中文版動畫電影《小王子》已啟動製作。
羚邦表示，集團促成《小王子》全新中文版動畫電影，以其知識產權管理的能力推動文化交流，可擴大《小王子》品牌的影響力及集團授權代理業務的收入，並鞏固羚邦於建立可持續業務模式方面的優勢，同時亦有助於擴大品牌授權業務的範圍。
羚邦指出，集團已為《小王子》獨家授權代理已達20年以上，而《小王子》為安托萬·德·聖-埃克蘇佩裡所著並於1943年發表的短篇小說，其書於全球已售出超過2億本，有超過571種官方譯本。
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