羚邦表示，集團促成《小王子》全新中文版動畫電影，以其知識產權管理的能力推動文化交流，可擴大《小王子》品牌的影響力及集團授權代理業務的收入，並鞏固羚邦於建立可持續業務模式方面的優勢，同時亦有助於擴大品牌授權業務的範圍。

羚邦指出，集團已為《小王子》獨家授權代理已達20年以上，而《小王子》為安托萬·德·聖-埃克蘇佩裡所著並於1943年發表的短篇小說，其書於全球已售出超過2億本，有超過571種官方譯本。

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