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基金撈底 道指升294點 標指創19個月最大升幅 美債息升幅兩個月最大

美債息上升，見兩個月最大升幅，債息倒掛收窄，金龍指數、美股上升，標指創19個月最大升幅。美股反彈，高盛數據顯示，對冲基金周一在美股重挫後進場撈底，大舉買進科技股，增持規模創6月以來最大。摩根大通量化和衍生品策略師表示，他們在周一市場交易時段看到了140億美元的機構淨買盤。恐慌指標VIX從四年高點回落，英偉達等晶片股走高。美國貿易逆差三個月來首次收窄，商品和服務出口額創下今年早些時候以來最大增幅。高盛CEO預計聯儲局不會在9月前緊急減息，美國經濟將躲過衰退。美國據悉最早本月將對中國自動駕駛和網聯車軟件施加限制。

道瓊斯工業平均指數收漲294點，升幅0.77%，報38997點。標普500指數收漲53點，升幅1.04%，報5240點。納斯達克綜合指數收漲166點，或1.03%，報16366點。

高盛升2.44%，報470.22美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻73點，而強生跌1.4%，報158.97元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報207.23元，跌0.97%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報158.29元，跌0.6%，亞馬遜(美：AMZN)收市報161.93元，升0.56%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報494.09元，升3.85%，英偉達(美：NVDA)收市報104.25元，升3.78%，微軟(美：MSFT)收市報399.61元，升1.12%，Tesla (美：TSLA)收市報200.64元，升0.88%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.29%，報488點。德國DAX指數收漲0.09%，報17354點；法國CAC 40指數跌0.27%，報7130點；英國富時100指數收漲0.24%，報8026點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.03%，報5535點。

美國2年期債息曾升最多2.61%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.49%。高見4.0225厘，是8月2日4.1523厘後最高。收市報3.9751厘，是8月1日後收市新高，當日報4.1482厘。收報3.9751厘，升1.4%。連升2日，累計升0.0953厘，對上一次連升2日是7月18日。

美國10年期債息曾升最多3.13%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見3.9071厘，是8月2日3.9722厘後最高。收市報3.8919厘，是8月1日後收市新高，當日報3.976厘。收報3.8919厘，升2.73%。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收收窄至8.128基點，是8月5日1.475基點後最窄。收市報8.729基點，是2022年7月12日後收市最窄，當日報8.248基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至130.464基點，是8月2日130.063基點後最窄。收市報131.601基點，是8月1日後收市最窄，當日報128.639基點。收報131.601基點，升7.81%。

金龍指數曾升最多3.67%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為3.8%。高見5570.42點，是8月1日5620.87點後最高。收市報5535.85點，是7月31日後收市新高，當日報5649.45點。收報5535.85點，升3.03%。連升2日，累計升176.06點，對上一次連升2日是7月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月3日。

道指曾升最多1.93%，是7月26日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見39449.53點，是8月2日40075.33點後最高。收市報38997.66點，是8月2日後收市新高，當日報39737.26點。

標指曾升最多2.43%，是2023年1月6日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見5312.34點，是8月2日5383.89點後最高。收市報5240.03點，是8月2日後收市新高，當日報5346.56點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月2日。

納指曾升最多2.59%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.19%。高見16620.31點，是8月2日16920.63點後最高。收市報16366.85點，是8月2日後收市新高，當日報16776.16點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月23日。

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