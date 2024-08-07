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港股ADR升跌31點 夜期高水47點 國泰、鐵塔、大酒店等業績

美股向上，港股ADR升跌31點或0.19%，報16616點，即月恒指夜期升82點，報16694點，夜期高水47點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.52%，折合報354.03元；阿里巴巴（9988）升1.19%，折合報75.9元；美團（3690）跌1.85%，折合報105.26元；匯控（0005）升0.51%，折合報63.34元；建行（0939）升0.14%，折合報5.32元。

道期現跌0.117%；標期現跌0.26%；納期現跌0.4%。日本東證指數現跌1.47%；韓國KOSPI指數現升0.94%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.33%。

VIX指數隔晚跌28.15%或10.86點，報27.71點。

紐油現跌0.32%或0.24美元，報72.96美元；布油現跌0.26%或0.2美元，報76.28美元；金價現跌0.36%或8.72美元，報2383.22美元；LME 銅期貨隔晚升0.45%或40美元，報8928.5美元。比特幣現跌1.18%或668.05美元，報55903.52美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報3.8938厘。

今日焦點股份可留意：

4間公司最快今日公布業績，包括，國泰（0293）、中國鐵塔（0788）、大酒店（0045）及統一企業中國（0220）

歐舒丹（0973）：要約人已收到逾九成無利害股份有效接納，將強制收購。

中國網絡零售百強企業網絡銷售1.91萬億元，增2.7%。

長江生命科技（0775）盈警，料上半年盈利大幅倒退。

羚邦（2230）：《小王子》中文版動畫電影已開始製作。

創科（0669）上半年多賺15.7%至5.5億美元，中期息13.9美仙。

華置（0127）料中期轉蝕最多4.8億元。

佳景集團（0703）發盈警，料上半年少賺98%。

九置（1997）吳天海：無需與品牌合作搞「大龍鳳」，若利率匯率雙降將利零售市場。

新東方（9901）：回購加碼至7億美元，擬派特別息。

鄭家純再增持周大福（1929）

福耀玻璃（3606）不再聘任普華永道及羅兵咸為境內外審計機構，中期多賺23.4%。

置富產業信託（0778）中期少賺17%，息0.1823元，收入跌4.1%。

越秀交通基建（1052）去年少賺近27%，中期息0.12元。

 

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