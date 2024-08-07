恒指今早高開37點或0.23%，報16684點，大市成交金額11億元；國指今早高開16點或0.28%，報5868點。恒生科技指數開市報3361點，升0.57%。上升股份比例為7.47%，下跌為2.05%，無升跌為90.47%。