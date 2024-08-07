恒指今早高開37點或0.23%，報16684點，大市成交金額11億元；國指今早高開16點或0.28%，報5868點。恒生科技指數開市報3361點，升0.57%。上升股份比例為7.47%，下跌為2.05%，無升跌為90.47%。
藍籌42隻升，13隻下跌，27隻無升跌。攜程（9961）升4.05%，報328.8元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.02%，報24.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，4隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報60.95元，升5.45%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報30元，跌1.32%。
恒指續低於10天線(16989.31點)，20天線(17355.73點)跌穿250天線(17357.8點)。科指續低於10天線(3416.82點)。
永利澳門（1128）第二季EBITDAR升13% 中期升54%。開市報5.5元，跌1.08%。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國泰（0293）無成交，報8.02元。中國鐵塔（0788）開市報0.92元，跌1.08%。大酒店（0045）無成交，報5.42元。統一企業中國（0220）無成交，報6.62元。
歐舒丹（0973）：要約人已收到逾九成無利害股份有效接納，將強制收購。開市報33.55元，升0.15%。
中國網絡零售百強企業網絡銷售1.91萬億元，增2.7%。阿里巴巴（9988）開市報76元，升1%。京東（9618）開市報99.25元，升1.59%。
長江生命科技（0775）盈警，料上半年盈利大幅倒退。開市報0.33元，跌1.49%。
羚邦（2230）：《小王子》中文版動畫電影已開始製作。無成交，報0.15元。
創科（0669）上半年多賺15.7%至5.5億美元，中期息13.9美仙。開市報91.55元，無升跌。
華置（0127）料中期轉蝕最多4.8億元。開市報1.25元，無升跌。
佳景集團（0703）發盈警，料上半年少賺98%。無成交，報0.175元。
九置（1997）吳天海：無需與品牌合作搞「大龍鳳」，若利率匯率雙降將利零售市場。開市報20.1元，無升跌。
新東方（9901）：回購加碼至7億美元，擬派特別息。開市報59.7元，升13.71%。
鄭家純再增持周大福（1929）。開市報6.6元，升0.15%。
福耀玻璃（3606）不再聘任普華永道及羅兵咸為境內外審計機構，中期多賺23.4%。開市報39.65元，升1.41%。
置富產業信託（0778）中期少賺17%，息0.1823元，收入跌4.1%。開市報3.88元，升2.92%。
越秀交通基建（1052）去年少賺近27%，中期息0.12元。見52周低3.45元，開市報3.45元，跌3.63%。
破頂股包括，眾淼（1471）創上市新高，見7.61元，開市報7.61元，升3.54%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，新東方（9901）開市報59.7元，升13.71%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.115元，升10.58%；鼎石資本（0804）開市報0.255元，升10.39%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報10.74元，升7.4%；一元宇宙（1616）開市報0.015元，升7.14%；朗華國際集團（8026）開市報0.33元，升6.45%；華星控股（8237）開市報0.017元，升6.25%；叮噹健康（9886）開市報1.16元，升5.45%；微博－ＳＷ（9898）開市報60.95元，升5.45%。
下跌異動股，包括，松景科技（1079）開市報0.03元，跌9.09%；如祺出行（9680）開市報29.5元，跌7.67%；美皓集團（1947）開市報0.41元，跌6.82%；集海資源（2489）開市報0.65元，跌4.41%；國美零售（0493）開市報0.022元，跌4.35%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報12.89元，跌3.81%；越秀交通基建（1052）見52周低3.45元，開市報3.45元，跌3.63%；博時以太幣（3009）開市報18.98元，跌3.01%；普拉達（1913）開市報55.65元，跌2.79%；MS CONCEPT（8447）開市報0.04元，跌2.44%。
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