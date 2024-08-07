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羅兵咸：本港樓市低迷 銀行勢將接管更多抵押品物業

彭博社報道，羅兵咸永道預計，本港地產市道低迷，銀行將對拖欠債務的大樓採取更多執法行動。

在羅兵咸永道領導重組和破產業務的合伙人Christopher So說，放貸機構往往會在一開始給借款人一些喘息空間，但如果很明顯談判不會有任何結果，銀行可能考慮採取執法行動。「過去6到12個月裡許多銀行已將抵押品納入破產管理程序」。

雖然他沒有提供此類案例的估計數量，但他正在處理的資產包括曾經屬於中國富豪陳紅天的祥祺中心。他的物業組合還包括鄧成波家族的物業，該家族經營酒店、商店和工業建築。

據世邦魏理仕集團的數據，香港寫字樓閒置率今年上半年達到16.9%的歷史高位，而租金價格預計2024年下降多達10%。

羅兵咸永道香港重組和破產業務助理董事Raymond Kwong表示，「香港房地產市場低迷影響到每一個人」，「我們肯定正在經歷一個充滿挑戰的時期」。

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