彭博社報道，高盛行政總裁David Solomon預計，聯儲局將避免採取緊急措施來降低借貸成本，他認為美國經濟躲過衰退。
Solomon表示，「我不認為會在9月前看到任何東西」，「經濟將穩步前行，我們大概不會看到衰退」，「根據我們現在看到的經濟數據和聯儲局發出的信息，我認為可能會在秋季看到一次或兩次減息」。
Solomon表示，日本央行上周升息的決定令市場感到震驚。此舉迫使許多投資者撤銷所謂的套利交易。
Solomon表示，許多投資者也曾指望美國經濟軟著陸，但在上周就業數據公布後，一些投資者現在對該預期進行了對冲，「這不是一份糟糕的就業報告，只是比人們預期的要疲軟」。
Solomon預計市場震盪還將持續一段時間，「我確實認為市場在經歷了非常強勁的漲勢後正在回調，這可能是健康的」，「我認為短期內會看到更多波動。這是一次相當大、相當有意義的回調」。
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