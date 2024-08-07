moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高盛CEO料聯儲局9月前不會減息 經濟避過衰退

彭博社報道，高盛行政總裁David Solomon預計，聯儲局將避免採取緊急措施來降低借貸成本，他認為美國經濟躲過衰退。

Solomon表示，「我不認為會在9月前看到任何東西」，「經濟將穩步前行，我們大概不會看到衰退」，「根據我們現在看到的經濟數據和聯儲局發出的信息，我認為可能會在秋季看到一次或兩次減息」。

Solomon表示，日本央行上周升息的決定令市場感到震驚。此舉迫使許多投資者撤銷所謂的套利交易。

Solomon表示，許多投資者也曾指望美國經濟軟著陸，但在上周就業數據公布後，一些投資者現在對該預期進行了對冲，「這不是一份糟糕的就業報告，只是比人們預期的要疲軟」。

Solomon預計市場震盪還將持續一段時間，「我確實認為市場在經歷了非常強勁的漲勢後正在回調，這可能是健康的」，「我認為短期內會看到更多波動。這是一次相當大、相當有意義的回調」。

其他報道

國泰據報擬購買數十架寬體飛機

三星第五代HBM3E 8層版本據報已通過英偉達測試

恒大清盤人據報起訴羅兵咸 指審計工作「疏忽」和「失實陳述」

財務省：日本政府春季兩次干預匯市 撐日圓

羅兵咸：本港樓市低迷 銀行勢將接管更多抵押品物業

橋水：對日股拋售似乎有些過頭 日股仍具吸引力

激進減息盤平倉 投資者止賺離場

日央行：不會在市場不穩定時加息 日圓貶值 見16個月大貶幅 日股升

滬深三大指數今早低開 人行：流動性總量合理充裕 逆回購操作量為零

恒指高開37點 20天線跌穿250天線 科指升0.5%

永利澳門第二季EBITDAR升13% 中期升54%

港股ADR升跌31點 夜期高水47點 國泰、鐵塔、大酒店等業績

基金撈底 道指升294點 標指創19個月最大升幅 美債息升幅兩個月最大

北水增持建行 減持南方恆生科技