港元現報7.7963元貶值13點子，曾貶值最多37點子，報7.7987元，是8月5日7.8079元後最弱。亦曾升值最多13點子，報7.7937元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.1點子至3.77941%，是6月6日後最低；1星期HIBOR跌8.63點子至3.93476%，是6月11日後最低；2星期HIBOR跌16.63點子至3.95113%，是5月16日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.77點子至4.33311%，是2023年5月10日後最低；6個月期HIBOR跌6.93點子至4.4097%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌8.26點子至4.45691%，是2023年5月2日後最低。

美元指數現報103.267升值0.298點或0.29%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44188%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1419%，連續6日擴闊，利差是2024年5月17日後最闊，當日差距為-1.1907%。

對上一次連續6日擴闊，是2024年4月24日，當日利差報-1.4672%。

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