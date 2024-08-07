富途表示，「對於8月5日(EST)美股夜盤上游供應商系統異常導致部分客戶的夜盤訂單因上游取消訂單而被撤銷，並致使部分客戶的帳戶在正常交易時段因夜盤訂單撤銷而出現了異常賣空訂單從而導致損失，我們深感抱歉。富途決定，對相關客戶進行賠付，力求從平台自身出發，以保障客戶利益為先。

富途深知投資者希望擁有穩定、可靠、值得信賴的平台。此事件亦促使我們進行深刻檢討和反思，將來以更高的標準，為本港投資者打造更佳的投資平台」。

老虎證券表示，「8月5日夜盤交易時段市場行情波動較大，受上游服務商（Blue Ocean）交易故障影響，美東時間8月5日淩晨1:45-4:00 期間所提交的美股夜盤訂單均被取消。基於公平交易和一致性處理原則，老虎證券在事故發生的第一時間成立事件專項小組，處理相應時間段內受影響的訂單，確保用戶的資産安全，並確保8月5日美股盤前、盤中時段的交易正常進行。

當前相關時段受影響的訂單均已處理完畢。用戶資產安全得到了切實保障。老虎始終堅持客戶第一的原則，我們為此次上游服務商的系統故障爲用戶帶來的不好體驗深感抱歉，後續老虎將投入更多資源，保障用戶體驗」。

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