美股隔晚反彈，今早日央行內田真一放鴿，日圓回軟，日股升幅擴大，亞洲市場普遍受惠日美利好而上升，高盛稱基金撈底美國科技股，美期上升，標指納指升近1%。港股亦向上，恒指國指見7月31日後最大升幅，長建（1038）、電能實業（0006）創上市新高。
恒指今早高開37點，高位升256點，低位升37點，高低波幅219點。上升股份比例為27.31%，下跌為17.9%，無升跌為54.78%。
恒指半日升217點或1.31%，報16864點，大市成交金額470億元；國指升78點或1.34%，報5931點。恒生科技指數收報3381點，升1.17%。
藍籌股成交金額189.83億元，佔大市成交40.38%；科指成份股成交金額88.83億元，佔大市成交18.9%；國指成份股成交金額157.49億元，佔大市成交33.5%。
24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少25.23%，至89.1億元，佔大市成交18.93%。牛熊證成交金額38.71億元，減少39.66%；窩輪成交金額50.39億元，減少8.41%。
藍籌62隻升，17隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升5.57%，收報96.65元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.64%，收報24元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報61.3元，升6.06%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報27.75元，跌3.14%。
恒指上試10天線(17007.32點)，20天線(17364.73點)跌穿250天線(17358.52點)。科指上試10天線(3418.83點)。
北水南下合計淨流入36.17億元，較上日減少39.58%，連續第3日流入，累計流入109.92億元，對上一次連續3日淨流入是7月22日。
永利澳門（1128）第二季EBITDAR升13% 中期升54%。見52周低5.41元，收報5.49元，跌1.26%。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國泰（0293）收報8.2元，升2.24%。中國鐵塔（0788）收報0.93元，無升跌。大酒店（0045）收報5.42元，無升跌。統一企業中國（0220）收報6.8元，升2.72%。
歐舒丹（0973）：要約人已收到逾九成無利害股份有效接納，將強制收購。收報33.55元，升0.15%。
中國網絡零售百強企業網絡銷售1.91萬億元，增2.7%。阿里巴巴（9988）收報77元，升2.33%。京東（9618）收報100元，升2.35%。
長江生命科技（0775）盈警，料上半年盈利大幅倒退。收報0.33元，跌1.49%。
羚邦（2230）：《小王子》中文版動畫電影已開始製作。收報0.15元，無升跌。
創科（0669）上半年多賺15.7%至5.5億美元，中期息13.9美仙。收報96.65元，升5.57%。
華置（0127）料中期轉蝕最多4.8億元。收報1.22元，跌2.4%。
佳景集團（0703）發盈警，料上半年少賺98%。收報0.15元，跌14.29%。
九置（1997）吳天海：無需與品牌合作搞「大龍鳳」，若利率匯率雙降將利零售市場。收報20.9元，升3.98%。
新東方（9901）：回購加碼至7億美元，擬派特別息。收報55.2元，升5.14%。
鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.52元，收報6.58元，跌0.15%。
福耀玻璃（3606）不再聘任普華永道及羅兵咸為境內外審計機構，中期多賺23.4%。收報42.05元，升7.54%。
置富產業信託（0778）中期少賺17%，息0.1823元，收入跌4.1%。收報3.97元，升5.31%。
越秀交通基建（1052）去年少賺近27%，中期息0.12元。見52周低3.39元，收報3.5元，跌2.23%。
破頂股包括，長建（1038）創上市新高，見55元，收報54.95元，升3.29%；電能實業（0006）創上市新高，見53.3元，收報53.25元，升2.9%；長江基建集團（1038）創上市新高，見55元，收報54.95元，升3.29%；紫元元（8223）創上市新高，見2.99元，收報2.92元，跌1.02%；ＡＢＦ港債指數（2819）創上市新高，見99.8元，收報99.8元，升0.05%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.15元，收報18.15元，升0.28%；工銀南方國債－Ｒ（84407）創上市新高，見105.85元，收報105.85元，升0.33%；聲通科技（2495）創上市新高，見194元，收報189.2元，升2.77%；眾淼（1471）創上市新高，見7.85元，收報7.42元，升0.95%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.56元，收報2.55元，升6.69%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.71元，跌1.39%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升1.45%；位元堂（0897）創52周高，見0.385元，收報0.38元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.35元，收報4.31元，升2.62%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；民商創科（1632）創52周高，見0.35元，收報0.315元，跌7.35%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升6.48%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；復宏漢霖（2696）創52周高，見23.45元，收報22.95元，升0.22%。
破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55元，收報54.95元，升3.29%；電能實業（0006）創上市新高，見53.3元，收報53.25元，升2.9%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.208元，收報0.208元，跌1.42%；融信中國（3301）低見0.124元，收報0.124元，跌11.43%；高山企業（0616）低見0.144元，收報0.147元，跌3.29%；龍輝國際控股（1007）低見0.405元，收報0.43元，跌87.78%；現恆建築（1500）低見0.063元，收報0.063元，跌12.5%；順興集團控股（1637）低見0.092元，收報0.092元，跌6.12%；三寶科技（1708）低見0.42元，收報0.42元，跌4.55%；河北建設（1727）低見0.435元，收報0.44元，跌5.38%；正通汽車（1728）低見0.118元，收報0.129元，升3.2%；力勤資源（2245）低見4.52元，收報4.52元，跌1.31%。
29隻股份創52周低，其中十隻包括，永利澳門（1128）低見5.41元，收報5.49元，跌1.26%；周大福（1929）低見6.52元，收報6.58元，跌0.15%；香港中旅（0308）低見1.06元，收報1.06元，跌1.85%；貓眼娛樂（1896）低見7.08元，收報7.19元，跌2.57%；包浩斯（0483）低見0.27元，收報0.27元，跌5.26%；綠景中國地產（0095）低見0.495元，收報0.5元，跌1.96%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.013元，升8.33%；中國農產品交易（0149）低見0.032元，收報0.032元，跌5.88%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.32元，收報0.325元，跌1.52%；豐盛生活服務（0331）低見5.35元，收報5.39元，升0.37%。
異動股
上升異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.198元，升30.26%；永續農業（8609）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升24.44%；正利控股（3728）收報0.049元，升19.51%；中國來騎哦（8039）收報0.365元，升17.74%；易通訊集團（8031）收報0.141元，升17.5%；南京熊貓電子股份（0553）收報2.61元，升16.52%；杭品生活科技（1682）收報0.114元，升16.33%；快意智能（8040）收報0.435元，升16%；匯聯金融服務（8030）收報0.33元，升15.79%；延長石油國際（0346）收報0.285元，升15.38%。
下跌異動股，包括，龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.405元，收報0.43元，跌87.78%；安域亞洲（0645）見52周低0.061元，收報0.065元，跌22.62%；國開國際投資（1062）收報0.069元，跌22.47%；遠見控股（0862）收報0.024元，跌20%；新城市建設發展（0456）收報0.31元，跌15.07%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.15元，跌14.29%；三愛健康集團（1889）收報0.013元，跌13.33%；揚宇科技（8113）收報0.053元，跌13.11%；卓珈控股（1827）收報1.15元，跌12.88%；盛諾集團（1418）收報0.182元，跌12.5%。
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