moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升217點 科指升1% 恒指國指見本月最大升幅

美股隔晚反彈，今早日央行內田真一放鴿，日圓回軟，日股升幅擴大，亞洲市場普遍受惠日美利好而上升，高盛稱基金撈底美國科技股，美期上升，標指納指升近1%。港股亦向上，恒指國指見7月31日後最大升幅，長建（1038）、電能實業（0006）創上市新高。

恒指今早高開37點，高位升256點，低位升37點，高低波幅219點。上升股份比例為27.31%，下跌為17.9%，無升跌為54.78%。

恒指半日升217點或1.31%，報16864點，大市成交金額470億元；國指升78點或1.34%，報5931點。恒生科技指數收報3381點，升1.17%。

藍籌股成交金額189.83億元，佔大市成交40.38%；科指成份股成交金額88.83億元，佔大市成交18.9%；國指成份股成交金額157.49億元，佔大市成交33.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.23%，至89.1億元，佔大市成交18.93%。牛熊證成交金額38.71億元，減少39.66%；窩輪成交金額50.39億元，減少8.41%。

藍籌62隻升，17隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升5.57%，收報96.65元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.64%，收報24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報61.3元，升6.06%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報27.75元，跌3.14%。

恒指上試10天線(17007.32點)，20天線(17364.73點)跌穿250天線(17358.52點)。科指上試10天線(3418.83點)。

北水南下合計淨流入36.17億元，較上日減少39.58%，連續第3日流入，累計流入109.92億元，對上一次連續3日淨流入是7月22日。

永利澳門（1128）第二季EBITDAR升13% 中期升54%。見52周低5.41元，收報5.49元，跌1.26%。

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國泰（0293）收報8.2元，升2.24%。中國鐵塔（0788）收報0.93元，無升跌。大酒店（0045）收報5.42元，無升跌。統一企業中國（0220）收報6.8元，升2.72%。

歐舒丹（0973）：要約人已收到逾九成無利害股份有效接納，將強制收購。收報33.55元，升0.15%。

中國網絡零售百強企業網絡銷售1.91萬億元，增2.7%。阿里巴巴（9988）收報77元，升2.33%。京東（9618）收報100元，升2.35%。

長江生命科技（0775）盈警，料上半年盈利大幅倒退。收報0.33元，跌1.49%。

羚邦（2230）：《小王子》中文版動畫電影已開始製作。收報0.15元，無升跌。

創科（0669）上半年多賺15.7%至5.5億美元，中期息13.9美仙。收報96.65元，升5.57%。

華置（0127）料中期轉蝕最多4.8億元。收報1.22元，跌2.4%。

佳景集團（0703）發盈警，料上半年少賺98%。收報0.15元，跌14.29%。

九置（1997）吳天海：無需與品牌合作搞「大龍鳳」，若利率匯率雙降將利零售市場。收報20.9元，升3.98%。

新東方（9901）：回購加碼至7億美元，擬派特別息。收報55.2元，升5.14%。

鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.52元，收報6.58元，跌0.15%。

福耀玻璃（3606）不再聘任普華永道及羅兵咸為境內外審計機構，中期多賺23.4%。收報42.05元，升7.54%。

置富產業信託（0778）中期少賺17%，息0.1823元，收入跌4.1%。收報3.97元，升5.31%。

越秀交通基建（1052）去年少賺近27%，中期息0.12元。見52周低3.39元，收報3.5元，跌2.23%。

破頂股表現

破頂股包括，長建（1038）創上市新高，見55元，收報54.95元，升3.29%；電能實業（0006）創上市新高，見53.3元，收報53.25元，升2.9%；長江基建集團（1038）創上市新高，見55元，收報54.95元，升3.29%；紫元元（8223）創上市新高，見2.99元，收報2.92元，跌1.02%；ＡＢＦ港債指數（2819）創上市新高，見99.8元，收報99.8元，升0.05%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.15元，收報18.15元，升0.28%；工銀南方國債－Ｒ（84407）創上市新高，見105.85元，收報105.85元，升0.33%；聲通科技（2495）創上市新高，見194元，收報189.2元，升2.77%；眾淼（1471）創上市新高，見7.85元，收報7.42元，升0.95%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.56元，收報2.55元，升6.69%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.71元，跌1.39%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升1.45%；位元堂（0897）創52周高，見0.385元，收報0.38元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.35元，收報4.31元，升2.62%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；民商創科（1632）創52周高，見0.35元，收報0.315元，跌7.35%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升6.48%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；復宏漢霖（2696）創52周高，見23.45元，收報22.95元，升0.22%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55元，收報54.95元，升3.29%；電能實業（0006）創上市新高，見53.3元，收報53.25元，升2.9%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.208元，收報0.208元，跌1.42%；融信中國（3301）低見0.124元，收報0.124元，跌11.43%；高山企業（0616）低見0.144元，收報0.147元，跌3.29%；龍輝國際控股（1007）低見0.405元，收報0.43元，跌87.78%；現恆建築（1500）低見0.063元，收報0.063元，跌12.5%；順興集團控股（1637）低見0.092元，收報0.092元，跌6.12%；三寶科技（1708）低見0.42元，收報0.42元，跌4.55%；河北建設（1727）低見0.435元，收報0.44元，跌5.38%；正通汽車（1728）低見0.118元，收報0.129元，升3.2%；力勤資源（2245）低見4.52元，收報4.52元，跌1.31%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，永利澳門（1128）低見5.41元，收報5.49元，跌1.26%；周大福（1929）低見6.52元，收報6.58元，跌0.15%；香港中旅（0308）低見1.06元，收報1.06元，跌1.85%；貓眼娛樂（1896）低見7.08元，收報7.19元，跌2.57%；包浩斯（0483）低見0.27元，收報0.27元，跌5.26%；綠景中國地產（0095）低見0.495元，收報0.5元，跌1.96%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.013元，升8.33%；中國農產品交易（0149）低見0.032元，收報0.032元，跌5.88%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.32元，收報0.325元，跌1.52%；豐盛生活服務（0331）低見5.35元，收報5.39元，升0.37%。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.198元，升30.26%；永續農業（8609）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升24.44%；正利控股（3728）收報0.049元，升19.51%；中國來騎哦（8039）收報0.365元，升17.74%；易通訊集團（8031）收報0.141元，升17.5%；南京熊貓電子股份（0553）收報2.61元，升16.52%；杭品生活科技（1682）收報0.114元，升16.33%；快意智能（8040）收報0.435元，升16%；匯聯金融服務（8030）收報0.33元，升15.79%；延長石油國際（0346）收報0.285元，升15.38%。

下跌異動股，包括，龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.405元，收報0.43元，跌87.78%；安域亞洲（0645）見52周低0.061元，收報0.065元，跌22.62%；國開國際投資（1062）收報0.069元，跌22.47%；遠見控股（0862）收報0.024元，跌20%；新城市建設發展（0456）收報0.31元，跌15.07%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.15元，跌14.29%；三愛健康集團（1889）收報0.013元，跌13.33%；揚宇科技（8113）收報0.053元，跌13.11%；卓珈控股（1827）收報1.15元，跌12.88%；盛諾集團（1418）收報0.182元，跌12.5%。

其他報道

黑芝麻智能以下限價28元定價 超額認購1.52倍

Blue Ocean事故| 富途：向撤單變沽空客戶賠付 老虎證券：深感抱歉

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.31%

高盛：對冲基金周一跌市撈底 大舉買入美國科技股

港元拆息全線向下 一個月HIBOR見3個月低 中長息15個月弱

Mox Bank 推出加密貨幣ETF交易服務

內地7月美元計出口增幅降至7% 遜預期 進口由跌轉增7.2% 遠高過預期

高盛CEO料聯儲局9月前不會減息 經濟避過衰退

國泰據報擬購買數十架寬體飛機

三星第五代HBM3E 8層版本據報已通過英偉達測試

恒大清盤人據報起訴羅兵咸 指審計工作「疏忽」和「失實陳述」

財務省：日本政府春季兩次干預匯市 撐日圓

羅兵咸：本港樓市低迷 銀行勢將接管更多抵押品物業

橋水：對日股拋售似乎有些過頭 日股仍具吸引力

激進減息盤平倉 投資者止賺離場

日央行：不會在市場不穩定時加息 日圓貶值 見16個月大貶幅 日股升

滬深三大指數今早低開 人行：流動性總量合理充裕 逆回購操作量為零

恒指高開37點 20天線跌穿250天線 科指升0.5%