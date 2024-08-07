大酒店解釋指，虧損主要因總計利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利減少了9700萬元，是由於紐約半島酒店正在進行翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達至穩定的營運階段，加上數間其他半島酒店所在市場狀況疲弱，以及上半年折舊總額上升1億元，主要由於倫敦半島酒店於2023年9月開業﹔淨融資費用增加至2.37億元，是由於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，以及利率高企。同時，在上半年集團錄得投資物業重估虧損1.39億元。

集團上半年總計收入增加82%至49億元，該收入來源主要來自倫敦半島住宅公寓完成出售四套單位後所獲得的17億元收益。截至中期末，淨對外債務與資產總值比率為25%，按年跌1個百分點，仍屬可以接受的水平。

香港半島酒店上半年收入為5.17億元，按港元計增9%，出租率按年增1個百分點，平均房租升19%，平均可出租客房收入按年增21%。半島辦公大樓於2024年上半年的出租率達86%，短期前景穩定。半島商場出租率達90%，儘管本地零售市場轉弱，但 多家主要奢華品牌零售商店表現不俗。

集團指，相比2023年上半年，香港半島酒店2024年上半年收入和平均房租表現理想。然而，香港旅遊業市場的整體氣氛欠佳，當中以過往一直表現強勁的美國及歐洲長途旅遊市場尤為疲弱。

近期，香港市民興起北上前往鄰近的深圳市，體驗較廉宜的的食肆和酒店住宿，對港餐飲業造成廣泛影響。

其餘半島酒店，東京半島酒店上半年收入4.01億元，按港元計增11%﹔王府半島酒店上半年收入為1.59億元，按港元計增6%﹔曼谷半島酒店上半年收入為1.02億元，按港元計增1%﹔馬尼拉半島酒店上半年收入為1.12億元，按港元計增5%﹔但紐約半島酒店上半年收入為2.26億元，按港元計跌32%﹔芝加哥半島酒店上半年收入為2.68億元，按港元計跌3%﹔倫敦半島酒店上半年收入為3.32億元。

大酒店指，各項業務前景仍存變數。香港的長途休閒旅客市場仍然疲弱，加上地緣政治局勢緊張，大中華地區接待美國休閒旅客的前景仍是其所關切的問題。香港市民跨境北上深圳消費的現象勢將持續，或會影響客房業務和餐飲收入。下半年是多個業務市場的傳統旺季，因此對未來半年的酒店業務感到審慎樂觀。

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