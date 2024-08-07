國泰（0293）公布，中期少賺15.3%，至36.13億元，當中普通股股東溢利為33.72億元，按年跌14.8%，派中期息0.2元。主席賀以禮表示，客運航班已按計劃於第二季恢復至疫情前80%的水平，並將在2025年第一季達到疫情前百分之一百的水平。隨著市場增加更多客運航班，收益率已開始按預期轉趨正常。
賀以禮表示，撇除特殊項目後，中期少賺19.25%，主要是由於票價轉趨正常。同時，來自聯屬公司的業績虧損由同期的26.32億元，收窄至3.42億元。
數據方面，期內，收入增13.8%至496.04億元，邊際利潤跌2.5個百份點至7.3%，借款淨額減少9.1%至479.71億元。期內，乘客運載率跌4.8個百份點至82.4%；乘客收益率跌11%。飛機使用量升34.3%，至每日時數9小時；航班準時表現跌4.4個百份點至75.3%。運載貨物增10.4%，貨物運載率跌3.9 個百份點，貨物收益率跌2.9%。
旗下香港快運於上半年轉蝕7300萬元，去年同期賺3.33億元。賀以禮表示，市場上區域航線的可運載量增加令收益率轉趨正常，加上普惠發動機問題導致該航空公司大部分空中巴士A320neo 型飛機停飛，均對其業績構成不利影響。香港快運憑藉其作為市場上領先的低成本航空公司的獨特定位，將繼續發展及為未來作出投資。為了改善其財務業績，香港快運正在擴大其服務網絡以滿足更多元化的客戶群，增加更具燃油效益的飛機，提高飛機使用率及改善營運效益。
賀以禮表示，已悉數償還政府的優先股投資，展望未來，集團將繼續維持低於疫情期間的流動資金水平，反映對全球航空業的信心。
賀以禮表示，將繼續對機隊、機艙產品、貴賓室，以及在領導數碼及可持續發展方面作出重大投資。這些持續投資配合三跑道系統，將鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，並反映對促進香港經濟持續發展的堅定承諾。
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2024年8月7日 12:35