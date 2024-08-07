集團上半年EBITDA2按年增3.2%至330.45億元，EBITDA率為68.5%；上半年收入按年增3.8%至482.47億元。運營商業務收入方面，按年增3%至421.21億元﹔當中塔類業務收入按年增1.3%至379.57億元；室內分佈式天線系統業務收入按年增21.6%至41.64億元。

另外，智聯業務收入按年增17.6%至39.82億元﹔能源業務收入按年增2.4%至20.23億元。

上半年公司實現經營活動現金流量淨額為328.30億元，按年增加212.75億元；資本開支為137.29億元；自由現金流191.01億元，按年增203.68億元。

截至2024年6月 30日，公司總資產達3,167.47億元，帶息負債為859.85億元，淨債 務槓桿率為29.4%，較去年年底下降2.0個百分點，財務狀況持續穩健。

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