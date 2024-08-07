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大酒店郭敬文：香港需重拾信心 方可令旅客回頭

大酒店（0045）上半年轉蝕4.48億元，當中包括物業重估虧損1.39億元。行政總裁郭敬文指出，因倫敦半島酒店在去年九月開始試業，在上半年造成折舊及利息開支，但此影響只會在今年上半年出現，而且在倫敦酒店運營一段時間後確立更多收入，集團亦計劃持續提升其收入，料將足以覆蓋其往後折舊及利息開支。

另外，上半年錄得投資物業重估虧損，屬於非現金項目。上述屬兩個特別因素，預料下半年不會再出現。而由於上半年轉蝕，大酒店再度停派中期息，郭敬文指，若全年能重拾基礎盈利，會一如既往派息。

對於香港經濟、旅遊業未見起色，來港長途旅客減少，香港半島酒店第二季表現轉差，郭敬文認為香港要改善處境，一定要香港自身重拾自豪感及信心，要對自身感驕傲及宣傳香港，對外及對內都要溝通，當旅客重臨，感受到香港享受並認識到香港依舊是如此吸引的地方，就是香港反擊之法。

郭敬文指，此非馬上能解決的問題，集團已在全球網絡對客戶、旅行社伙伴等做許多推銷半島酒店及香港的工作，但暫時海外對香港印象不佳，香港人要有信心去改變，講返「香港有咩優點，對遊客有咩吸引，幫到香港，改變外界對香港唔啱嘅印象」。

他又指，由於政治原因及貿易戰等，令美國長途旅客對中國持負面印象，旅客亦會對來中國、香港旅遊是否安全等有疑問，旅遊顧問不建議來旅遊等，雖然商務客仍有，但已影響來港及中國的長途旅客。而酒店業一般下半年屬於旺季，但暫時難言下半年會否好轉。

至於臨近中秋，郭敬文表示，月餅業務的趨勢不俗，在八月初已見團購及企業訂購的訂單走勢不錯，暫時所見月餅銷售成績正常。

而內地半島酒店則受惠內需強勁，如上海、北京半島酒店都有不少其他國內城市有能力的旅客入住等。雖然國內經濟不是非常好，房地產等數個行業受到影響，但好消息是國內半島酒店業績依然強勁，希望當國內經濟轉強，旗下酒店表現更好，他強調「對中國經濟好有信心，覺得中國生產效率好高，覺得遲早會看見中國繼續有好的經濟增長」。