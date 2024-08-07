港股三大指數均見7月31日後最大升幅，科指連升第二日，不過大市成交微跌，且是第2日低於1000億元，相反，北水則大舉流入116.73億元，增94%，創逾4個月最多，連帶北水淨流入佔大市成交比率亦升至12.2%，創2月9日後新高，當日報14.67%。國泰（0293）績後跌逾2%，見5個月低。

恒指今早高開37點，高位升340點，低位升37點，高低波幅303點。上升股份比例為34.34%，下跌為25.13%，無升跌為40.51%。

恒指收市升230點或1.38%，報16877點，大市成交金額956億元，較上日減少0.82%，是8月1日940.51億元成交後最少；國指升80點或1.38%，報5933點。恒生科技指數收報3382點，升1.19%。

藍籌股成交金額420.9億元，佔大市成交44.02%；科指成份股成交金額194.59億元，佔大市成交20.35%；國指成份股成交金額344.3億元，佔大市成交36.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.8%，至102.73億元，佔大市成交10.73%。牛熊證成交金額48.1億元，減少25.02%；窩輪成交金額54.62億元，減少0.71%。

藍籌68隻升，12隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升4.96%，收報9.53元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌2.52%，收報13.94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報62元，升7.27%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報27.65元，跌3.49%。

恒指上試10天線(17008.62點)，20天線(17365.38點)曾跌穿250天線(17358.57點)。科指上試10天線(3418.9點)。

北水南下合計淨流入116.73億元，較上日增加94.98%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。連續第3日流入，累計流入190.47億元，對上一次連續3日淨流入是2024年7月22日

三大指數表現

恒指曾升最多2.05%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見16988.26點，是8月2日17075.52點後最高。今日收市報16877.86點，是8月2日後收市新高，當日報16945.51點。

科指曾升最多2.3%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.55%。高見3419.36點，是8月5日3426.32點後最高。今日收市報3382.42點，是8月2日後收市新高，當日報3385.6點。連升2日，累計升43點，對上一次連升2日是7月29日。

國指曾升最多2.17%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.43%。高見5979.48點，是8月5日5981.72點後最高。今日收市報5933.17點，是8月2日後收市新高，當日報5974.85點。

午後消息股表現

傳恒大汽車（0708）員工減少至不足500人。收報0.28元，跌5.08%。

中國鐵塔（0788）上半年多賺一成 首派中期息。收報0.96元，升3.23%。

國泰（0293）中期少賺15% 息0.2元 航班回復至疫前80% 快運轉蝕7300萬。國泰：購買30架空巴A330-900型飛機。國泰：未來7年投資超過1000億元 航點將增至100個。收報7.83元，跌2.37%，是2月23日後收市新低。曾低見7.82元，是2月26日7.746元後最低。

大酒店（0045）上半年轉蝕4.48億元 不派息。大酒店今年第二季出租率僅38%。收報5.41元，跌0.18%。

今早及隔晚消息股表現

永利澳門（1128）第二季EBITDAR升13% 中期升54%。見52周低5.41元，收報5.46元，跌1.8%。

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，統一企業中國（0220）收報6.88元，升3.93%。

歐舒丹（0973）：要約人已收到逾九成無利害股份有效接納，將強制收購。收報33.55元，升0.15%。

中國網絡零售百強企業網絡銷售1.91萬億元，增2.7%。阿里巴巴（9988）收報76.5元，升1.66%。京東（9618）收報99.75元，升2.1%。

長江生命科技（0775）盈警，料上半年盈利大幅倒退。收報0.34元，升1.49%。

羚邦（2230）：《小王子》中文版動畫電影已開始製作。收報0.157元，升4.67%。

創科（0669）上半年多賺15.7%至5.5億美元，中期息13.9美仙。收報94.75元，升3.5%。

華置（0127）料中期轉蝕最多4.8億元。收報1.21元，跌3.2%。

佳景集團（0703）發盈警，料上半年少賺98%。收報0.153元，跌12.57%。

九置（1997）吳天海：無需與品牌合作搞「大龍鳳」，若利率匯率雙降將利零售市場。收報20.7元，升2.99%。

新東方（9901）：回購加碼至7億美元，擬派特別息。收報55.8元，升6.29%。

鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.52元，收報6.65元，升0.91%。

福耀玻璃（3606）不再聘任普華永道及羅兵咸為境內外審計機構，中期多賺23.4%。收報42.15元，升7.8%。

置富產業信託（0778）中期少賺17%，息0.1823元，收入跌4.1%。收報3.99元，升5.84%。

越秀交通基建（1052）去年少賺近27%，中期息0.12元。見52周低3.39元，收報3.48元，跌2.79%。

破頂股表現

破頂股包括，紫元元（8223）創上市新高，見2.99元，收報2.98元，升1.02%；ＡＢＦ港債指數（2819）創上市新高，見99.8元，收報99.8元，升0.05%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.15元，收報18.15元，升0.28%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見126.5元，收報126.5元，升0.32%；工銀南方國債－Ｒ（84407）創上市新高，見105.85元，收報105.85元，升0.33%；聲通科技（2495）創上市新高，見194元，收報188.5元，升2.39%；眾淼（1471）創上市新高，見7.85元，收報6.07元，跌17.41%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.8元，收報18.48元，升0.33%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.8元，收報7.71元，跌1.78%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.56元，收報2.54元，升6.28%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.71元，跌1.39%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升1.45%；位元堂（0897）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升2.63%；中石化冠德（0934）創52周高，見4.38元，收報4.32元，升2.86%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；民商創科（1632）創52周高，見0.35元，收報0.305元，跌10.29%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55.1元，收報54.5元，升2.44%；電能實業（0006）創上市新高，見53.8元，收報53.7元，升3.77%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.8元，收報18.48元，升0.33%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.205元，收報0.205元，跌2.84%；融信中國（3301）低見0.124元，收報0.136元，跌2.86%；高山企業（0616）低見0.139元，收報0.162元，升6.58%；順騰國際控股（0932）低見0.02元，收報0.021元，跌25%；龍輝國際控股（1007）低見0.345元，收報0.345元，跌90.2%；澳能建設（1183）低見0.137元，收報0.141元，無升跌；新礦資源（1231）低見0.265元，收報0.3元，跌1.64%；中國碳中和（1372）低見0.335元，收報0.35元，無升跌；安領國際（1410）低見0.21元，收報0.226元，無升跌；現恆建築（1500）低見0.063元，收報0.068元，跌5.56%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；永利澳門（1128）低見5.41元，收報5.46元，跌1.8%；金沙中國（1928）低見13.88元，收報13.94元，跌2.52%；周大福（1929）低見6.52元，收報6.65元，升0.91%；叙福樓（1978）低見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；香港中旅（0308）低見1.06元，收報1.07元，跌0.93%；貓眼娛樂（1896）低見7.08元，收報7.21元，跌2.3%；包浩斯（0483）低見0.27元，收報0.275元，跌3.51%；海港企業（0051）低見4.98元，收報4.98元，跌0.2%；渝太地產（0075）低見0.26元，收報0.26元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國海洋發展（8047）收報0.028元，升33.33%；惠生工程（2236）收報0.22元，升24.29%；亮晴控股（8603）收報0.62元，升24%；慕容家居（1575）收報0.108元，升20%；立高控股（8472）收報1.09元，升19.78%；德斯控股（8437）平上市低位0.011元，收報0.013元，升18.18%；匯聯金融服務（8030）收報0.335元，升17.54%；正利控股（3728）收報0.048元，升17.07%；德琪醫藥－Ｂ（6996）收報0.62元，升16.98%；易通訊集團（8031）收報0.14元，升16.67%。

下跌異動股，包括，龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.345元，收報0.345元，跌90.2%；劍虹集團控股（1557）創上市新低，見0.141元，收報0.158元，跌31.3%；安域亞洲（0645）見52周低0.059元，收報0.063元，跌25%；EDA集團（2505）收報4.67元，跌22.43%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.162元，跌19%；世紀陽光（0509）收報0.132元，跌18.52%；眾淼（1471）創上市新高，見7.85元，收報6.07元，跌17.41%；璋利國際（1693）創上市新低，見0.025元，收報0.025元，跌16.67%；勵時集團（1327）收報0.046元，跌16.36%。

其他報道

PayMe推首張銀聯虛擬卡

老虎證券推虛擬資產交易「雙免」優惠

國泰：未來7年投資超過1000億元 航點將增至100個

滬深三大指數收市個別走 滬指連升兩個交易日

香港快運推夏日旅遊勝地優惠 沖繩「經濟飛」單程票價低至100元

Disney+ 美國加價最多25% 新增頻道

國泰：購買30架空巴A330-900型飛機

傳恒大汽車員工減少至不足500人

中國鐵塔上半年多賺一成 首派中期息

國泰中期少賺15% 息0.2元 航班回復至疫前80% 快運轉蝕7300萬

大酒店今年第二季出租率僅38%

大酒店上半年轉蝕4.48億元 不派息

半日沽空金額增19% 盈富沽空增3倍 流通基金單位增

慶祝港隊佳績 ZA Bank 員工明日享一天「休養生息」假

恒指半日升217點 科指升1% 恒指國指見本月最大升幅