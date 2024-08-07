審裁處裁定，有關多項虛假或具誤導性的陳述還涵蓋中國森林產生營業額的活動、盈利、人工林資產及現金結餘，而中國森林所宣稱的客戶並不存在或並非真實，且該公司持續大規模偽造文件，包括林權證、採伐許可證及銀行結單，以隱瞞有關虛假陳述。

審裁處結論指李寒春及李國昌在授權發出首次公開招股章程及2009年全年業績公告和年報時，知道有關陳述屬虛假或具誤導性。

審裁處亦裁定，李寒春及其名下投資公司Top Wisdom Overseas Holdings Limited曾進行內幕交易，透過2011年1月沽售1.19億股中國森林股份，從而避免約3.53億元的損失。

審裁處裁定，繼與中國森林當時的核數師畢馬威在2010年12月初進行審計前會議後，李寒春意識到中國森林股份即將面臨危機。畢馬威在會上表示，要就有關範疇執行各種審計程序，而有關範疇存在偽造文件猖獗情況。

李寒春知道，有關查詢可能會揭露實際情況，並將對中國森林股份的價值帶來災難性影響。審裁處信納他知道有關情況後，便開始採取行動出售所持中國森林股份。

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