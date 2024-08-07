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百奧賽圖料中期虧損最多收窄至4470萬元

百奧賽圖（2315）公布，預期截至6月30日止中期虧損約4470萬至5470萬元（人民幣，下同)，比去年同期虧損1.9億元減少71.2%至76.2%，預計營業收入約4億至4.2億元，按年增加約24.1%至27.1%。

集團指，虧損下降因「千鼠萬抗」計劃已階段性完成，已建成包含超過40萬條全人抗體序列的現貨貨架，可大規模開展抗體分子授權合作。高毛利的抗體授權業務現已成為業務快速增長的核心驅動力之一。今年上半年，針對非核心產品所簽署的對外合作開發/授權/轉讓協議數量及抗體授權業務收入均保持較高增速。

此外，而在上半年，旗下模式動物銷售業務在保持高毛利水平的同時，繼續保持增長，加上持續加大海外市場開拓，擴充和調整海外銷售團隊，海外業務銷售佔比預計進一步提升，預計研發費用約1.6億至1.7億元，按年減少約32.8%至36.8%，以及採取措施，持續提升資產利用率和經營效率，降低運營成本。

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