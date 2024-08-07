招商局置地指，轉蝕是由於在房地產市場處於下行週期的背景下，房地產開發項目結轉規模和毛利率按年大幅下降，導致毛利總額按年大幅減少。

公司指，未來將努力推動業務的可持續發展，注重企業風險管理，以長遠眼光推動轉型 升級。公司仍然有信心和決心專注於主營業務，盡快在房地產開發新模式下回到健康可持續發展的道路上，以回報股東。

另外、上半年集團連同其聯營公司及合營公司獲得合同銷售總額約為196.83億元、按年減少約1.29%，而合同銷售總面積約為86.84萬平方米，按年減少約14%。上半年平均售價約為每平方米22,667元。

細分第二季，集團連同其聯營公司及合營公 司獲得合同銷售總額約為130.12億元，按年增加約28.14%，而合同銷售總面積約為57.13萬平方米，按年增加約6.23%。期間，平均售價約為每平方米22,778元。

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