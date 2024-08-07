moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰擬增往美國航班降長途線票價 千億投資助國泰配合三跑

國泰（0293）上半年乘客收益率接年減少11%至68.9仙，意味票價有所回落。國泰行政總裁林紹波於業績記者會上表示，國泰短途機票已恢復正常，惟往美國長途機票因內地直飛供應有限令較多內地客透過香港轉機，而其他長途航線票價已按年回落約兩成。他預期隨國泰今年往東岸航班班次恢復疫前，西岸航班則明年恢復，將有利票價回落。

國泰宣布未來7年投資超過1000億元於機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域。被問會否有融資需要，主席賀以禮稱集團將採取一系列不同的方法來籌集資金，對於融資方式採取非常謹慎的態度，他強調，是次投資有助國泰的發展配合三跑系統正式啟用。

國泰旗下香港快運期內盈轉虧，蝕7300萬元。林紹波指出，主要由於普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊A320neo停飛，以及市場競爭激烈，均影響快運業績。他說，已與飛機供應商商討賠償事宜並取得滿意方案，故不會再影響快運財務表現。另外，問到有部分乘客對集團服務上有負面印象，林稱集團繼續聆聽顧客意見，就不同痛點作改善，整體服務一直有所進步，例如公司今年Skytrax《全球航空公司大獎》中於「全球最佳航空公司」排名升至全球第五名。

人手方面，林紹波表示，要完全恢復運力需要3400名機師，目前集團已有3100名機師，並且在培訓300名學員，正按計劃進度。他又指國泰去年加強在內地招募機艙服務員，相信未來會成為集團第二大服務員社群。同時，國泰正在澳洲培訓約60名內地招募的學員。

其他報道

建滔積層板料上半年多賺65%至7億元

招商局置地盈警 料上半年轉蝕

中國乘聯會：上月新能源車零售88萬輛 按月增3%

百奧賽圖料中期虧損最多收窄至4470萬元

中國森林兩前高層被裁定披露虛假資料 營業額被誇大1倍

統一企業中國中期盈利升一成至10億人幣

白花油料上半年綜合純利減少至4700萬元

全日沽空金額增34% 沽空比率4個月高 盈富沽空近3個月高

恒指收市升230點 成交微跌 北水流入4個月最多 佔大市比近半年高

員工睇奧運女乒單打決賽向陳夢豎中指？ 伊利澄清：非公司員工 已報案

大酒店郭敬文：香港需重拾信心 方可令旅客回頭

PayMe推首張銀聯虛擬卡

老虎證券推虛擬資產交易「雙免」優惠

國泰：未來7年投資超過1000億元 航點將增至100個

滬深三大指數收市個別走 滬指連升兩個交易日

香港快運推夏日旅遊勝地優惠 沖繩「經濟飛」單程票價低至100元

Disney+ 美國加價最多25% 新增頻道

國泰：購買30架空巴A330-900型飛機

傳恒大汽車員工減少至不足500人

中國鐵塔上半年多賺一成 首派中期息

國泰中期少賺15% 息0.2元 航班回復至疫前80% 快運轉蝕7300萬

大酒店今年第二季出租率僅38%

大酒店上半年轉蝕4.48億元 不派息

半日沽空金額增19% 盈富沽空增3倍 流通基金單位增