國泰宣布未來7年投資超過1000億元於機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域。被問會否有融資需要，主席賀以禮稱集團將採取一系列不同的方法來籌集資金，對於融資方式採取非常謹慎的態度，他強調，是次投資有助國泰的發展配合三跑系統正式啟用。

國泰旗下香港快運期內盈轉虧，蝕7300萬元。林紹波指出，主要由於普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊A320neo停飛，以及市場競爭激烈，均影響快運業績。他說，已與飛機供應商商討賠償事宜並取得滿意方案，故不會再影響快運財務表現。另外，問到有部分乘客對集團服務上有負面印象，林稱集團繼續聆聽顧客意見，就不同痛點作改善，整體服務一直有所進步，例如公司今年Skytrax《全球航空公司大獎》中於「全球最佳航空公司」排名升至全球第五名。

人手方面，林紹波表示，要完全恢復運力需要3400名機師，目前集團已有3100名機師，並且在培訓300名學員，正按計劃進度。他又指國泰去年加強在內地招募機艙服務員，相信未來會成為集團第二大服務員社群。同時，國泰正在澳洲培訓約60名內地招募的學員。

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