至於現金流方面，張志勇稱今年上半年公司現金流較去年同期有大幅改善是正常表現，由於去年現金流表現受到一次性問題的干擾，包括商務定價在各省的落地、計費系統的改造、以及大量數據的核對影響了回款。未來公司會推進營收回款的工作，做到「落袋為安」。今年上半年每月回款的速度已經比去年下半年增長了約15%，達到每月約75億元的回款速度。

至於海外業務，張志勇指海外是公司非常重要的戰略方向之一，目前佔公司比重非常小，是一個初期的探索階段，以老撾為試點。

能源業務方面，張志勇指未來會堅持「一體兩翼」的戰略，「兩翼」是指智聯業務和能源業務。今年上半年能源業務中的備電業務收入按年下降12.9%是由於受到去年同期世界大學生運動會的一次性收入影響，若剔除則同比增加2%。

至於折舊部分，張志勇表示公司2015年收購的一些資產會在2025年的11月完成折舊，釋放一部分利潤，但折舊完成後這些設備仍會繼續使用為公司帶來價值。因此公司近幾年都有持續資本投入進行更新、改造、加固這些建築。折舊這部分會在2026、3027年影響公司的商務定價。

其他報道

建滔積層板料上半年多賺65%至7億元

招商局置地盈警 料上半年轉蝕

中國乘聯會：上月新能源車零售88萬輛 按月增3%

百奧賽圖料中期虧損最多收窄至4470萬元

中國森林兩前高層被裁定披露虛假資料 營業額被誇大1倍

統一企業中國中期盈利升一成至10億人幣

白花油料上半年綜合純利減少至4700萬元

全日沽空金額增34% 沽空比率4個月高 盈富沽空近3個月高

恒指收市升230點 成交微跌 北水流入4個月最多 佔大市比近半年高

員工睇奧運女乒單打決賽向陳夢豎中指？ 伊利澄清：非公司員工 已報案

大酒店郭敬文：香港需重拾信心 方可令旅客回頭

PayMe推首張銀聯虛擬卡

老虎證券推虛擬資產交易「雙免」優惠

國泰：未來7年投資超過1000億元 航點將增至100個

滬深三大指數收市個別走 滬指連升兩個交易日

香港快運推夏日旅遊勝地優惠 沖繩「經濟飛」單程票價低至100元

Disney+ 美國加價最多25% 新增頻道

國泰：購買30架空巴A330-900型飛機

傳恒大汽車員工減少至不足500人

中國鐵塔上半年多賺一成 首派中期息

國泰中期少賺15% 息0.2元 航班回復至疫前80% 快運轉蝕7300萬

大酒店今年第二季出租率僅38%

大酒店上半年轉蝕4.48億元 不派息

半日沽空金額增19% 盈富沽空增3倍 流通基金單位增