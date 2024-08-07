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中國鐵塔：未來維持積極分紅政策 全年派息率75%

通信鐵塔基礎設施服務提供商中國鐵塔（0788）董事長張志勇在業績會上表示，公司一直堅持積極的分紅政策，今年集團建議首次派發中期股息，每股派稅前0.01090元（人民幣·下同），2024年全年以現金方式分配的股息不低於當年可供分配利潤的75%，未來也會維持積極的分紅政策。

至於現金流方面，張志勇稱今年上半年公司現金流較去年同期有大幅改善是正常表現，由於去年現金流表現受到一次性問題的干擾，包括商務定價在各省的落地、計費系統的改造、以及大量數據的核對影響了回款。未來公司會推進營收回款的工作，做到「落袋為安」。今年上半年每月回款的速度已經比去年下半年增長了約15%，達到每月約75億元的回款速度。

至於海外業務，張志勇指海外是公司非常重要的戰略方向之一，目前佔公司比重非常小，是一個初期的探索階段，以老撾為試點。

能源業務方面，張志勇指未來會堅持「一體兩翼」的戰略，「兩翼」是指智聯業務和能源業務。今年上半年能源業務中的備電業務收入按年下降12.9%是由於受到去年同期世界大學生運動會的一次性收入影響，若剔除則同比增加2%。

至於折舊部分，張志勇表示公司2015年收購的一些資產會在2025年的11月完成折舊，釋放一部分利潤，但折舊完成後這些設備仍會繼續使用為公司帶來價值。因此公司近幾年都有持續資本投入進行更新、改造、加固這些建築。折舊這部分會在2026、3027年影響公司的商務定價。

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