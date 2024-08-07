《玩轉腦朋友2》自6月中上映以來，已在全球累積15.6億美元票房，成為歷來票房收入最高的動畫電影。迪士尼表示，該動畫電動的成功，證明迪士尼工作室的創意實力，推動了影業部門的強勁表現。

迪士尼稱，受《玩轉腦朋友2》上映推動，2015年推出的首部《玩轉腦朋友》也吸引了大量觀眾收看，助Disney+串流媒體平台新增超過130萬訂戶，並在全球產生超過1億次的觀看次數。

迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）表示，受惠於娛樂部門的電影票房及串流業務的出色表現，迪士尼有一個強勁的季度。由於綜合串流媒體業務已首次實現盈利，進度較此前預期提前了一個季度，不過包括主題樂園在內的體驗部門第三財季表現較弱，而美國本土主題樂園的「需求放緩」，有可能「影響未來幾季」。

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