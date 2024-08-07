迪士尼旗下Pixar製作的動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）賣座全球，加上迪士尼包括Disney+、Hulu及ESPN+ 3大串流媒體平台的綜合串流媒體業務首次錄得季度盈利，推動迪士尼在截至6月底的第三財季，經營利潤按年急增19%至42.3億美元。調整後每股盈利為1.39美元，較去年同期增長35%。季度收入按年增長4%至231.6億美元，無論收入或利潤均勝於預期。
《玩轉腦朋友2》自6月中上映以來，已在全球累積15.6億美元票房，成為歷來票房收入最高的動畫電影。迪士尼表示，該動畫電動的成功，證明迪士尼工作室的創意實力，推動了影業部門的強勁表現。
迪士尼稱，受《玩轉腦朋友2》上映推動，2015年推出的首部《玩轉腦朋友》也吸引了大量觀眾收看，助Disney+串流媒體平台新增超過130萬訂戶，並在全球產生超過1億次的觀看次數。
迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）表示，受惠於娛樂部門的電影票房及串流業務的出色表現，迪士尼有一個強勁的季度。由於綜合串流媒體業務已首次實現盈利，進度較此前預期提前了一個季度，不過包括主題樂園在內的體驗部門第三財季表現較弱，而美國本土主題樂園的「需求放緩」，有可能「影響未來幾季」。
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