烏克蘭在俄境內發動開戰以來最強反攻，俄羅斯宣布庫爾斯克州周三起進入緊急狀態，歐洲天然氣期貨創下今年新高，據報烏克蘭軍隊佔領了位於俄羅斯城鎮Sudzha的一個天然氣中轉站。油價反彈，美國原油庫存減少，交易員關注地緣政治風險。

日經報道，據悉惠普計劃兩三年內將一半以上的個人電腦生產遷出中國，最終高達70%的筆記型電腦將在中國以外生產。

道瓊斯工業平均指數收跌234點，跌幅0.61%，報38763點。標普500指數收跌40點，跌幅0.78%，報5199點。納斯達克綜合指數收跌171點，或1.05%，報16195點。

Amgen跌5%，報312.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累108點，而高盛升0.59%，報473.01元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報209.82元，升1.24%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報158.94元，升0.41%，亞馬遜(美：AMZN)收市報162.77元，升0.51%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報488.92元，跌1.04%，英偉達(美：NVDA)收市報98.91元，跌5.12%，微軟(美：MSFT)收市報398.43元，跌0.29%，Tesla (美：TSLA)收市報191.76元，跌4.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.54%，報495點。德國DAX指數收漲1.51%，報17615點；法國CAC 40指數漲1.91%，報7266點；英國富時100指數收漲1.75%，報8166點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.47%，報5454點。

美國2年期債息曾跌最多0.62%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見3.9504厘，是8月6日3.9092厘後最低。收市跌0.33%，報3.9621厘，是8月5日後收市新低，當日報3.9201厘。

美國10年期債息曾升最多2.15%，是8月6日後最大升幅，當日升幅為3.13%。高見3.9755厘，是8月1日4.0642厘後最高。收市升1.31%，報3.9431厘，是8月1日後收市新高，當日報3.976厘。連升2日，累計升0.1547厘，對上一次連升2日是7月19日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至1.778基點，是8月5日轉正1.475基點後最窄。收市報2.112基點，是2022年7月5日後收市最窄，當日報1.909基點。連續第2日收窄，累計11.477基點，對上一次連升2日是8月2日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄124.99基點，是8月1日122.371基點後最窄。收市報128.231基點，是7月31日後收市最窄，當日報125.963基點。連續第2日收窄，累計14.515基點，對上一次連升2日是7月19日。

金龍指數曾跌最多1.56%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.25%。低見5449.48點，是8月6日5385.38點後最低。收市報5454.92點，是8月5日後收市新低，當日報5373.21點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.68%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.12%。低見38731.51點，是8月6日38638.3點後最低。收市報38763.45點，是8月5日後收市新低，當日報38703.27點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.85%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5195.54點，是8月6日5193.56點後最低。收市報5199.5點，是8月5日後收市新低，當日報5186.33點。第1日陰燭。

納指曾跌最多1.14%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為6.36%。低見16179.53點，是8月6日16137.65點後最低。收市報16195.81點，是5月3日後收市新低，當日報16156.33點。第1日陰燭。

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